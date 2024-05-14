Google Pixel 9 Serisi tanıtıma 5 ay kala görüntülendi

Google'ın yeni tanıtmaya hazırlandığı Pixel 9 serisi için yeni görüntüler ortaya çıktı. Telefonun tanıtımına 5 ay kala bütün gizem bozulmuş oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 14:18
Google Pixel 9 Serisi tanıtıma 5 ay kala görüntülendi
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Google'ın Türkiye'de satılmayan ancak dünyada oldukça sevilen Pixel serisine yeni üyeler dahil olacak. Telefonla ilgili daha önce pek çok ayrıntı ortaya çıksa da telefonun tasarımını gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı. Buna göre telefonun arka kamera tasarımında değişiklik yapılacağı ve köşeleri biraz daha yuvarlacağı bir tasarıma olacağı görülüyor.

GOOGLE PIXEL 9 SERİSİ NASIL OLACAK?

Google normalde ekim ayında Pixel 9 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu etkinlikte Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL modellerini tanıtacak. 

Bu beklentiler sürerken, telefonların tasarımlarını ortaya çıkartan bir görsel ortaya çıktı. 

Ortaya çıkan görüntüde, her üç modelin benzer boyutlarda olacağını gözler önüne seriyor. Pixel 9'da iki kamera lensi yer alacakken, 9 Pro ve 9 Pro XL modellerinde üç lens yer alacak. 

Basına servis edilen sızdırılan görüntülerde Pixel 9 XL ve iPhone 15 Pro Max yan yana görünüyor:


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