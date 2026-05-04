Google'ın Gemini uygulaması iPhone'lar için değişiyor

Google yapay zeka uygulaması Gemini için arayüz güncellemesi yapıyor. Gemini, bu yeni değişiklikle daha sade ve dinamik bir tasarıma kavuşuyor. Ortaya çıkan tasarım değişikliğinde akışkan ve hareketli bir arka plan bulunuyor.

Mevcut arayüzde bulunmayan canlılık hissi bu hareketlerle artıyor.

Ekranın kullanıcı davranışıyla hareket ediyor hissi vermesi bekleniyor.

Alt kısımda yer alan buton ile birçok özellik tek bir merkezden erişilebilir oluyor.

Gemini'nin bu arayüz güncellemesini iOS tarafında sunacağı konuşuluyor. Android kullanıcıları içinse böyle bir güncelleme gelecek mi henüz kesin değil.