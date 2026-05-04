Cumhuriyet Gazetesi Logo
Google'ın Gemini uygulaması iPhone'lar için değişiyor

Google'ın Gemini uygulaması iPhone'lar için değişiyor

4.05.2026 21:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Google'ın Gemini uygulaması iPhone'lar için değişiyor

Google'ın yapay zeka uygulaması Gemini için yeni bir tasarım geliştiriliyor. Bu tasarımın ilk görselleri paylaşıldı.

Google yapay zeka uygulaması Gemini için arayüz güncellemesi yapıyor. Gemini, bu yeni değişiklikle daha sade ve dinamik bir tasarıma kavuşuyor. Ortaya çıkan tasarım değişikliğinde akışkan ve hareketli bir arka plan bulunuyor. 

Mevcut arayüzde bulunmayan canlılık hissi bu hareketlerle artıyor. 

Ekranın kullanıcı davranışıyla hareket ediyor hissi vermesi bekleniyor.

Image

Alt kısımda yer alan buton ile birçok özellik tek bir merkezden erişilebilir oluyor.

Gemini'nin bu arayüz güncellemesini iOS tarafında sunacağı konuşuluyor. Android kullanıcıları içinse böyle bir güncelleme gelecek mi henüz kesin değil. 

İlgili Konular: #google #Yapay zeka #Google Gemini

İlgili Haberler

Çin'de yapay zeka odağında emsal karar verildi
Çin'de yapay zeka odağında emsal karar verildi Çin mahkemesi yapay zeka sebebiyle bir kişiyi işten çıkartmanın yasa dışı olduğuna karar verdi.
Şarj kablonuzun ömrünü uzatmak için neler yapabilirsiniz?
Şarj kablonuzun ömrünü uzatmak için neler yapabilirsiniz? Michael Pecht, şarj kablolarına işkence ediyor. Maryland Üniversitesindeki İleri Yaşam Döngüsü Mühendisliği Merkezi'nin kurucusu Pecht, teknoloji şirketlerinin arıza nedenlerini öğrenmek için cihazlarını gönderdiği bir laboratuvarda çalışıyor.
Yandex yapay zeka destekli reklam altyapısını güncelledi
Yandex yapay zeka destekli reklam altyapısını güncelledi Yandex Ads, reklam altyapısında güncelleme gerçekleştirerek üretken yapay zeka destekli öneri teknolojisi ARGUS'u devreye aldı.