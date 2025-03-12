iPhone'larda eleştirilen şey iPhone 17 Pro'da değişecek
iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde yer alacağı söylenen gelişmiş soğutma sistemi, bir süredir beklenen bir adım olarak karşımıza çıkıyor.
Apple'ın iPhone 17 modellerine yönelik sızıntılar ve tahminler gelmeye devam ediyor. Çin merkezli Instant Digital'e göre Apple'ın piyasaya sürülecek iPhone 17 serisinin pro modelleri, termal performansı iyileştirmek için sıvı temelli soğutma sistemine sahip olarak çıkacak.
iPHONE 17 PRO'DA SIVI TEMELLİ SOĞUTMA SİSTEMİ KULLANILACAK
Vapor Chamber adı verilen sıvı temelli bir soğutma sisteminin yer alması beklenen iPhone 17 Pro'da performansın artması bekleniyor. Bilmeyenler için sıvı temelli soğutma sistemleri Android cihazlarda özellikle premium olan modellerde uzun yıllardır sunuluyor.
Sıvı temelli soğutma sayesinde ısınmaya karşı hassas olan iPhone'lar daha uzun süre performansını koruyabilecek. Isınan iPhone'lar normalde kapanabiliyor, yavaşlıyor ya da kullanıcı istemlerini gerçekleştirmede sorunlar çıkartabiliyordu.
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