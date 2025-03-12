iPhone'larda eleştirilen şey iPhone 17 Pro'da değişecek

Yayınlanma: 12.03.2025 - 20:20

Güncelleme: 12.03.2025 - 20:20

Apple'ın iPhone 17 modellerine yönelik sızıntılar ve tahminler gelmeye devam ediyor. Çin merkezli Instant Digital'e göre Apple'ın piyasaya sürülecek iPhone 17 serisinin pro modelleri, termal performansı iyileştirmek için sıvı temelli soğutma sistemine sahip olarak çıkacak.

iPHONE 17 PRO'DA SIVI TEMELLİ SOĞUTMA SİSTEMİ KULLANILACAK

Vapor Chamber adı verilen sıvı temelli bir soğutma sisteminin yer alması beklenen iPhone 17 Pro'da performansın artması bekleniyor. Bilmeyenler için sıvı temelli soğutma sistemleri Android cihazlarda özellikle premium olan modellerde uzun yıllardır sunuluyor.

Sıvı temelli soğutma sayesinde ısınmaya karşı hassas olan iPhone'lar daha uzun süre performansını koruyabilecek. Isınan iPhone'lar normalde kapanabiliyor, yavaşlıyor ya da kullanıcı istemlerini gerçekleştirmede sorunlar çıkartabiliyordu.