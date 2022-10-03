Google Pixel 7 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıkıyor
Google'ın eskisi kadar önem vermediği akıllı telefon serisi Pixel'in yeni modeli hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.
Google imzalı Pixel 7 ve Pixel 7 Pro hakkında daha önce bazı bilgiler ortaya çıkmıştı. Bunlara ek olarak şirketin bu yıl tanıtacağı cihazın paylaşılan bir reklam ile bazı detayları sızdırıldı. Twitter üzerinden SnoopyTech isimli bir hesap üzerinden paylaşılan Pixel 7 Pro reklamı, fotoğraflarda küçük ayrıntıları bile görmek için yakınlaştırma özelliğini vurguluyor.
GOOGLE'IN YOLDA OLAN TELEFONU HAKKINDA BİLDİKLERİMİZ
Telefonun 'Super Res Zoom' özelliği, Magic Eraser, Canlı aktif Translate özelliği ve 72 saat ekstra kullanım sağlayan bataryası ile öne çıkarıldığını görüyoruz. Öte yandan Google'ın resmi olarak YouTube üzerinden herkese açık yayımladığı bir videoda da benzer telefoto özelliği görmüştük.
Google'ın her halükarda kamera arayüzünü değiştirmeyecek gibi duruyor. Google'ın kısa bir süre içinde karşımıza çıkartmaya hazırlandığı yeni telefon serisi merakla bekleniyor.
Video Haberler
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
- Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da müzisyen öldürüldü!
- Haluk Levent isim isim açıkladı
- Sadık Albayrak'ın askıdaki kılıcı
- Öyle bir 104 ilçe var ki...
- Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı
- Epistemolojik enflasyon etkisi!
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt
- 'Ciddi bir açıklama yapacağım'
- İşte MHP'nin hedefindeki anket