Google Pixel 7 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıkıyor

03 Ekim 2022 Pazartesi, 11:07

Google imzalı Pixel 7 ve Pixel 7 Pro hakkında daha önce bazı bilgiler ortaya çıkmıştı. Bunlara ek olarak şirketin bu yıl tanıtacağı cihazın paylaşılan bir reklam ile bazı detayları sızdırıldı. Twitter üzerinden SnoopyTech isimli bir hesap üzerinden paylaşılan Pixel 7 Pro reklamı, fotoğraflarda küçük ayrıntıları bile görmek için yakınlaştırma özelliğini vurguluyor.

GOOGLE'IN YOLDA OLAN TELEFONU HAKKINDA BİLDİKLERİMİZ

Telefonun 'Super Res Zoom' özelliği, Magic Eraser, Canlı aktif Translate özelliği ve 72 saat ekstra kullanım sağlayan bataryası ile öne çıkarıldığını görüyoruz. Öte yandan Google'ın resmi olarak YouTube üzerinden herkese açık yayımladığı bir videoda da benzer telefoto özelliği görmüştük.

Google'ın her halükarda kamera arayüzünü değiştirmeyecek gibi duruyor. Google'ın kısa bir süre içinde karşımıza çıkartmaya hazırlandığı yeni telefon serisi merakla bekleniyor.