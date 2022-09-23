Google Pixel Pro 7'nin ekranı ilk kez görüntülendi

23 Eylül 2022 Cuma, 09:35

Yayınlanan görüntüde, daha az kavisli yan kısımlara sahip bir ekranla karşılaşacağımız görüldü.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, merakla beklenen akıllı telefonları Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’yu ilk kez geçtiğimiz aylarda düzenlenen bir etkinlikte gösterdi. Şirket daha sonra yaptığı bir açıklamayla da 6 Ekim 2022 tarihinde bu telefonların detaylı bir şekilde tanıtılacağını duyurdu.

iPhone'lara rakip olacak Pixel 7 Pro Android tarafta merakla bekleniyor

Şirketin yeni amiral gemisi olacak Pixel 7 Pro’nun özellikleri ile ilgili son zamanlarda birçok sızıntı çıkıyordu. Telefonun görünüşü ile ilgili görüntüler de bir süredir internet ortamlarında dolaşıyordu. Aslında Google, cihazı ilk kez tanıttığı birkaç ay önceki etkinlikte, telefonun yalnızca arka kısmının nasıl görüneceğini bizlere göstermişti. Ancak ön taraf ile ilgili bir bilgi bulunmuyordu Şimdi ise bu konuda bir gelişme yaşandı.

Webtekno'nun haberine göre Google, Facebook’ta bulunan gizli grup ‘Pixel Superfans’ üzerinden yaklaşan etkinlikle ilgili bir görüntü paylaştı ve merakla beklenen cihazın ön tarafında ilk kez bakmamızı sağladı. Fotoğraf, bize çok fazla detay vermese de ekranın yan kısımlarına baktığımızda, telefonun bir önceki nesle göre daha az kavisli bir tasarıma sahip ekranla geleceğini ortaya koydu.

Şirket tarafından yayınlanan bu görüntü, Pixel 7 Pro’nun ekranı ile ilgili daha önce çıkan bilgileri de resmen doğrulamış oldu ve Google’ın bu yıl yan kısımların kavisli tasarımını biraz azalttığını gösterdi.

6 Ekim’de bizlerle buluşacak olan Pixel 7 Pro’nun özelliklerinden de bahsedelim. Şimdiye kadar çıkan ve henüz doğrulanmayan bilgilerde Google’ın, Pixel 7 serisinden her iki telefonu da Pixel 6’dakine benzer şekilde 128 ve 256 GB hafıza seçenekleriyle Avrupa pazarına sunacağı belirtildi.

Kamerada ise Pixel 7 telefonlarda Pixel 6 serisi ile benzer düzeneğin kullanılabileceği söyleniyor. Pixel 6 Pro; GN1 sensörlü 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 48 MP’lik telefoto kamera ile gelmişti. Pixel 7 Pro kamerasında yapılacak değişikliğin telefoto kısmında olabileceği belirtiliyor. Buna göre yeni cihaz, bir önceki nesildeki Sony IMX586 sensör yerine Samsung’un GM1 sensörünü kullanacak.

Sızıntılara göre cihaz üst düzey olacak

Bunun yanı sıra yakın zamanda Pixel 7 Pro’nun prototipine sahip olduğunu belirten bir kişi tarafından yayılan bir sızıntı, cihazın 3120x1440 çözünürlük sunan Samsung’un S6E3HC4 paneli ile birlikte geleceğini iddia etti. Tensor 2’nin Tensor yonga setine benzer olacağını gösteren iddialarda, Pixel 7 Pro’nun bu panel ile birlikte daha parlak hâle gelebileceği ve 1.000 nit parlaklığa kadar çıkabileceği belirtildi.

Google, geçtiğimiz günlerde iPhone 14 Pro rakibi olacak Pixel 7 Pro ile ilgili de bir video paylaştı. Aşağıdan görebildiğiniz videoda, bazı insanlar, sansürlü olarak gösterilen telefonu ilk kez inceleme fırsatı buldu. Ayrıca videoda, geçtiğimiz günlerde LTE versiyonunun fiyatı ortaya çıkan Pixel Watch akıllı saatten de bahsedildi. Şirketin ilk akıllı saati olacak cihaz, 6 Ekim’de telefonlar ile birlikte tanıtılacak.