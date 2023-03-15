Google Pixel 8 Pro'da dört arka kamera olacak

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 10:44

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 10:44

Teknoloji devi Google'ın kendine ait telefon modelleri bulunuyor. Pixel isimli telefonlar uzun süreli Android işletim sistemi desteği alması ile ön plana çıkıyor. Google, Pixel serisinin yeni modeli Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'yu 10 mayıs tarihinde tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak telefonun tasarımı şimdiden sızdırıldı.

GOOGLE PIXEL 8 PRO'DA 4 KAMERA OLACAK

Ortaya çıkan bilgilere göre Google Pixel 8, yuvarlak bir gövde tasarımına sahip. Arka tarafta telefonun oval bir alana yerleştirilmiş 3 adet kamera bulunuyor. Bu alanın yanında ise "flaş" bölümü yer alıyor.

Bu bölümün altında bir tane daha sensör bulunuyor. Bu sensör büyük ihtimalle kamera olarak kullanılacak. Sızdırılan bilgilere göre telefonun ekranının 6,52 inç olacağı tahmin ediliyor.