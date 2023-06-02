Tasarımı ortaya çıkan Google Pixel 8'in özellikleri sızdırıldı

Yayınlanma: 02.06.2023 - 12:10

Güncelleme: 02.06.2023 - 12:10

Google'ın cihaz geliştirme tarafında da elini güçlü tuttuğu Pixel serisi akıllı telefonlar Türkiye'de satılmasa da pek çok ülkede tercih ediliyor. Gerek fiyat performansı gerekse kamerası ile dikkat çeken Pixel serisinin yeni üyesi 8 olacak.

TELEFONUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ



Pixel 8 serisi için daha önce tasarımın öne çıktığı paylaşımlar yapılmıştı. Telefonun özellikleri merakla beklenirken, yeni yapılan sızıntılar telefonun bazı detaylarını ortaya çıkartmış oldu. Google bu modelde Samsung ile 'işlemci' tarafında iş birliği yapacak gibi duruyor. Normalde Tensor G3 işlemcinin yer alacağı telefonda Samsung'un Exynos 2300 ile modifiye edileceği belirtiliyor.

Daha kısa, ve ince olması beklenen bu modelin arkada yer alacak kamera lensleri önemli ölçüde büyüyecek.

Serinin giriş seviyesi telefonunda yer alması beklenen bu özelliklere ek olarak pro takılı modelde üçlü kamera tercih edilecek. Bu kameralar standart kameranın yanı sıra telefoto ve ultra geniş açılı kameralar olacaklar.

iPhone'larda ve bazı telefon modellerinde bulunan LiDAR sensör Pixel 8 serisinde yer alacak.

Fotoğraf tarafında özel araçlarla tanıtılması beklenen telefon serisi hakkında öne çıkan bilgiler bunlarla sınırlı olsa da ilerleyen dönemde daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.