Google Pixel 9'da kullanıcıların istediği özellik olacak
Google'ın Pixel 9 serisi modellerinde yapay zeka özellikleri öne çıkacak. Buna göre aramaları kaydedip yazıya dökecek bir altyapı yer alacak.
Yapay zeka özelliklerinin telefonları daha akıllı hale getirmesi pek çok markanın cihazlarına yeni özellikler eklemesine neden olmuştu. Apple Intelligence ile iPhone'ların aramaları kaydetmesini ve yazıya dökmesini sağlayacak özellikleri duyurmuştu. Google da kendi Pixel serisi telefonları için bu özelliği kullanıma alacak.
GOOGLE PIXEL 9 SERİSİNDE YER ALACAK YENİ ÖZELLİK
Bu kapsamda Google Pixel 9 serisinde yer alacak Arama Notları özelliği ile kullanıcılar telefon görüşmelerini kaydedebilecek bu konuşmalar yazıya otomatik olarak dökülebilecek. Yeni ortaya çıkan raporda, Google'ın arama kayıtlarının özetini oluşturmak için Gemini Nano'yu kullanabileceği de yazıyor.
Pixel 8 modelinin de bu özelliği destekleyecek bir altyapısı var ancak özelliğin o modellere gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.
Google Pixel 9 serisini 13 Ağustos'ta tanıtmayı planlıyor.
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