Google Pixel Fold 2'nin tasarımı bu şekilde olabilir

Google'ın Pixel serisine eklenecek Fold 2 için yeni bazı görüntüler sızdırıldı. Bu sızdırılan görseller telefonun tasarımını gözler önüne seriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 12:10
Google Pixel Fold 2'nin tasarımı bu şekilde olabilir
Abone Ol google-news

Google'ın Pixel serisi için yolda olan Fold 2 için yeni tasarımını gösteren sızıntı yapıldı. X'de OnLeaks hesabı üzerinden paylaşım yapıldı ve Google Pixel Fold 2'nin 3 boyutlu modelinin 360 derecelik 5K videosunu ortaya çıktı. Video, akıllı telefonun katlanmamış halinin nasıl olacağını gösteriyor.

Burada yalnızca kısa bir video hazırlanmadı aynı zamanda cihazın özellikleri de Smartprix üzerinden yayınlandı. Buna göre telefon çerçevelerle birlikte 8,1 inç boyutta olacak.  Açılmamış halde iken cihaz 155,2 × 150,2 × 5,27 mm boyutlara sahip olacak.

Burada gösterildiği gibi cihazın kamera dizilimi ve yapısı farklı olacak.

USB-C bağlantı noktası, hoparlör ızgarası, mikrofon ve SIM haznesi alt çerçeve üzerinde yer alırken, güç/ses düğmeleri sağ tarafta bulunuyor. Telefonun üst kısmında bir anten çizgisi ve ikincil bir hoparlör ızgarası bulunurken, sol taraf daha boş ve sade görünüyor.


Google Pixel Fold 2 haberleri Pixel Fold 2 haberleri

İlgili Haberler

Google, Gemini'nin tartışma yaratan özelliğini askıya aldı

Google, Gemini'nin tartışma yaratan özelliğini askıya aldı
Google yeni nesil açık kaynak modeli Gemma'yı tanıttı

Google yeni nesil açık kaynak modeli Gemma'yı tanıttı
Google, Paris'te yapay zeka araştırma merkezi açtı

Google, Paris'te yapay zeka araştırma merkezi açtı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TV yayın akışı 22 Şubat Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 22 Şubat Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Nasuh Mahruki kimdir? Beşiktaş Belediyesi Bağımsız Adayı Nasuh Mahruki kim?

Nasuh Mahruki kimdir? Beşiktaş Belediyesi Bağımsız Adayı Nasuh Mahruki kim?
Galatasaray'dan Icardi açıklaması: 'Tuzağa düşmeyeceğiz'

Galatasaray'dan Icardi açıklaması: 'Tuzağa düşmeyeceğiz'
Reyting sonuçları 22 Şubat 2024 Perşembe… İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda reyting sonuçları

Reyting sonuçları 22 Şubat 2024 Perşembe… İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda reyting sonuçları
Son Dakika... Eski Brezilyalı futbolcu Dani Alves'e hapis cezası!

Son Dakika... Eski Brezilyalı futbolcu Dani Alves'e hapis cezası!
Sabahın Sultanı Seda Sayan Aslı kimdir? Aslı ile Kayahan barışacak mı?

Sabahın Sultanı Seda Sayan Aslı kimdir? Aslı ile Kayahan barışacak mı?
Artvin için tehlike çanları: Çevreciler ve yöre halkı, sermayenin yeni hedefi Hod Vadisi'ndeki projeye karşı ayakta

Artvin için tehlike çanları: Çevreciler ve yöre halkı, sermayenin yeni hedefi Hod Vadisi'ndeki projeye karşı ayakta
RTÜK’ten ‘reklam’ kararı! ‘1 saatlik zaman diliminde yayımlanabilecek azami reklam süresi…!

RTÜK’ten ‘reklam’ kararı! ‘1 saatlik zaman diliminde yayımlanabilecek azami reklam süresi…!