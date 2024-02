Google Pixel Fold 2'nin tasarımı bu şekilde olabilir

Google'ın Pixel serisi için yolda olan Fold 2 için yeni tasarımını gösteren sızıntı yapıldı. X'de OnLeaks hesabı üzerinden paylaşım yapıldı ve Google Pixel Fold 2'nin 3 boyutlu modelinin 360 derecelik 5K videosunu ortaya çıktı. Video, akıllı telefonun katlanmamış halinin nasıl olacağını gösteriyor.

Burada yalnızca kısa bir video hazırlanmadı aynı zamanda cihazın özellikleri de Smartprix üzerinden yayınlandı. Buna göre telefon çerçevelerle birlikte 8,1 inç boyutta olacak. Açılmamış halde iken cihaz 155,2 × 150,2 × 5,27 mm boyutlara sahip olacak.

So #FutureSquad... Here comes your first comprehensive and detailed look at the massive #Google #PixelFold2 (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions)!...??



Once again, on behalf of @Smartprix ???? https://t.co/9abIZNOvRl pic.twitter.com/RKPqd0i9XV