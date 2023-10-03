Google Pixel 8 Pro'nun performans testi ortaya çıktı
Google Pixel 8 Pro için performans testi ortaya çıktı. Bu kapsamda iPhone 15 serisiyle kıyaslanan telefonun Geekbench veri tabanındaki sonuçları nasıl?
Google'ın 4 Ekim'de düzenlemeyi planladığı etkinlikte tanıtılması beklenen Pixel 8 serisi için yeni bir Geekbench sonucu ortaya çıktı. Google'ın iPhone 15 serisiyle dalga geçtiği reklam filmlerinin yanında Geekbench tarafında Google Pixel 8 Pro'nun tek çekirdekli testlerden 1.760, çok çekirdekli testlerden 4 bin 442 puan alması şaşırttı.
GOOGLE PIXEL 8 PRO PERFORMANS TESTİ
Google'ın performans tarafında da tiye aldığı iPhone 15 Pro tek çekirdekli testlerden 2 bin 908 alırken, çoklu çekirdek testlerinden 7 bin 238 puan almıştı. Yani aradaki fark oldukça yüksek.
Google'ın Pixel 8 serisini tanıttıktan sonra bu performans kıyaslamaları daha anlamlı hale gelecek.
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