Google Pixel 8 Pro'nun performans testi ortaya çıktı

Google Pixel 8 Pro için performans testi ortaya çıktı. Bu kapsamda iPhone 15 serisiyle kıyaslanan telefonun Geekbench veri tabanındaki sonuçları nasıl?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 10:51
Google Pixel 8 Pro'nun performans testi ortaya çıktı
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Google'ın 4 Ekim'de düzenlemeyi planladığı etkinlikte tanıtılması beklenen Pixel 8 serisi için yeni bir Geekbench sonucu ortaya çıktı. Google'ın iPhone 15 serisiyle dalga geçtiği reklam filmlerinin yanında Geekbench tarafında Google Pixel 8 Pro'nun tek çekirdekli testlerden 1.760, çok çekirdekli testlerden 4 bin 442 puan alması şaşırttı.

GOOGLE PIXEL 8 PRO PERFORMANS TESTİ

Google'ın performans tarafında da tiye aldığı iPhone 15 Pro tek çekirdekli testlerden 2 bin 908 alırken, çoklu çekirdek testlerinden 7 bin 238 puan almıştı. Yani aradaki fark oldukça yüksek. 

Google'ın Pixel 8 serisini tanıttıktan sonra bu performans kıyaslamaları daha anlamlı hale gelecek.


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