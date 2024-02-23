Google, Gemini'nin tartışma yaratan özelliğini askıya aldı
Google, yapay zeka (AI) sohbet robotu Gemini’nin insan resimleri oluşturma özelliğini tarihi karakterlerin tasvirlerindeki "yanlışlıkların” ardından askıya aldı.
Google'dan yapılan açıklamada, "Gemini'nin görüntü oluşturma özelliğiyle ilgili son sorunları ele almak için çalışıyoruz. Bu esnada, bu özelliği askıya alacağız ve çok yakında geliştirilmiş bir sürüm yayınlayacağız." denildi.
TARİHSEL OLARAK YANLIŞ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURMUŞTU
Resim oluşturma tasvirlerini iyileştirmek için çalışıldığı belirtilen açıklamada, çok sayıda insanın kullandığı bu özelliğin hedefi ıskaladığı belirtildi. ABD merkezli teknoloji şirketi, Gemini’nin beyaz tenli insanları siyahi tasvir etmesinden dolayı tarihsel olarak yanlış görüntüler oluşturmasının ardından eleştirilerle karşılaşmıştı.
Google, dün bazı tarihi figürlerin görüntülerini oluşturmadaki yanlışlıkların farkında olduğunu açıklayarak özür dilemişti.
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