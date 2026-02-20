Cumhuriyet Gazetesi Logo
Google Play'de yaklaşık 2 milyon zararlı uygulama engellendi! Android kullanıcıları güvende mi?

Google Play'de yaklaşık 2 milyon zararlı uygulama engellendi! Android kullanıcıları güvende mi?

20.02.2026 19:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Google Play'de yaklaşık 2 milyon zararlı uygulama engellendi! Android kullanıcıları güvende mi?

Google ekibi, yeni yayınladığı bir blog yazısında 2025 yılında Google Play Store üzerinden 1,75 milyondan fazla zararlı uygulamayı engellediklerini duyurdu.

İnternetin etki alanı genişledikçe kullanıcılara ulaşan zararlı yazılımların da sayısında artış oluyor. Google ekibi ise 2025 yılında 1,75 milyonun üzerinde mobil uygulamayı Play Store politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle engelledi. Bunların yanı sıra zararlı içeriği olan ve politikaları ihlal eden 80 binin üzerinde uygulama geliştiricisinin de hesabı askıya alındı.

27 MİLYONDAN FAZLA PLAY STORE DIŞI UYGULAMA İÇİN UYARI VERİLDİ

Android ekosisteminin mobil uygulama mağazası olan Google Play'de çok sayıda sahte uygulama bulunuyor. Milyonlarca uygulamayı kaldıran Google, kullanıcı koruma sistemini geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktarıyor. 

Google ayrıca kaldırmadığı bazı uygulamalar için düzeltme işlemi uygulandığını aktardı. Bunlar ise 255 bini aşıyor.

Şirket bunların yanında Google Play Protect aracılığıyla günde 350 milyardan fazla Android uygulamasını tarıyor. Burada 27 milyondan fazla uygulama için kullanıcılar uyarıldı. Bunlar Play Store'da yer almayan ancak kullanıcıların yükleyebildiği uygulamalar. Bazı uygulamalar ise tamamen engellendi. 

Google, ayrıca 2,8 milyardan fazla Android cihazı kapsayan gelişmiş dolandırıcılık koruması sunuyor. 

İlgili Konular: #android #google #Google Play Store

İlgili Haberler

3 boyutlu yazıcı ile basılan ev 24 günde inşa oluyor
3 boyutlu yazıcı ile basılan ev 24 günde inşa oluyor Kaliforniya'da yükselen yeni nesil evler, devasa 3B yazıcılarla katman katman örülüyor. Yangına, depreme ve hatta kurşuna karşı dayanıklı olan bu yapıların inşa süreci ise inanılmaz derecede kısa.
YouTube'da yapay zeka altyapısının alanı genişletiliyor
YouTube'da yapay zeka altyapısının alanı genişletiliyor YouTube'un yapay zeka özelliği Ask daha fazla alana genişletiliyor.
Bütün grip, soğuk algınlığı ve öksürüklere karşı tek aşı geliştirildi
Bütün grip, soğuk algınlığı ve öksürüklere karşı tek aşı geliştirildi ABD'den araştırmacılar, burun spreyi şeklinde tek doz uygulanan yeni bir aşının tüm öksürük, soğuk algınlığı ve grip türlerine karşı koruma sağlayabileceğini, ayrıca bakteriyel akciğer enfeksiyonlarını da önleyebileceğini ve hatta alerjileri hafifletebileceğini söylüyor.