Google Play'de yaklaşık 2 milyon zararlı uygulama engellendi! Android kullanıcıları güvende mi?

İnternetin etki alanı genişledikçe kullanıcılara ulaşan zararlı yazılımların da sayısında artış oluyor. Google ekibi ise 2025 yılında 1,75 milyonun üzerinde mobil uygulamayı Play Store politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle engelledi. Bunların yanı sıra zararlı içeriği olan ve politikaları ihlal eden 80 binin üzerinde uygulama geliştiricisinin de hesabı askıya alındı.

27 MİLYONDAN FAZLA PLAY STORE DIŞI UYGULAMA İÇİN UYARI VERİLDİ

Android ekosisteminin mobil uygulama mağazası olan Google Play'de çok sayıda sahte uygulama bulunuyor. Milyonlarca uygulamayı kaldıran Google, kullanıcı koruma sistemini geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktarıyor.

Google ayrıca kaldırmadığı bazı uygulamalar için düzeltme işlemi uygulandığını aktardı. Bunlar ise 255 bini aşıyor.

Şirket bunların yanında Google Play Protect aracılığıyla günde 350 milyardan fazla Android uygulamasını tarıyor. Burada 27 milyondan fazla uygulama için kullanıcılar uyarıldı. Bunlar Play Store'da yer almayan ancak kullanıcıların yükleyebildiği uygulamalar. Bazı uygulamalar ise tamamen engellendi.

Google, ayrıca 2,8 milyardan fazla Android cihazı kapsayan gelişmiş dolandırıcılık koruması sunuyor.