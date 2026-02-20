YouTube'da yapay zeka altyapısının alanı genişletiliyor

YouTube'da yapay zekayı daha aktif olarak kullanmak için çalışmalar devam ediyor. Bu bağlamda Google'ın yayınladığı bir blog gönderisiyle duyurulan yeni yapay zeka özelliği Ask altyapısına dayanıyor. Buna göre kullanıcılar akıllı televizyonlarında, oyun konsollarında ve diğer cihazlarında video izlerken yapay zeka aracı Ask'ı açarak ilgili videoyla ilgili sesli olarak soru sorabiliyor.

ÖZELLİK ŞU ANDA TÜRKÇEDE AKTİF DEĞİL

Küçük bir kullanıcı grubuyla bu testleri başlattıklarını duyuran YouTube ekibi, kullanıcıların televizyon kumandasında eğer mikrofon düğmesi varsa bu düğmeyi kullanarak konuşabileceğini ve yapay zekayı kullanabileceğini belirtiyor.

Aktarılana göre özelliğin kullanım alanı şu anda İngilizce başta olmak üzere Hintçe, İspanyolca Portekizce ve Korece dillerini içeriyor.

Bu ilgili videodaki ayrıntılarla ilgili soru sormayı da içeriyor. Örneğin bir tarif videosu açtınız ancak tamamını izlemek istemiyorsunuz Ask'ı kullanarak "Bu tarifte hangi malzemeleri kullanıyorlar?" diye sorabiliyorsunuz.

Özellik aynı zamanda yalnızca 18 yaşından büyüklere yani yetişkinlere açılıyor.