Google Play Store'un çehresi değişiyor! İşte yeni tasarım

Google'ın uygulama mağazası yenileniyor. Akıllı telefon ve diğer cihazlar için ayrı bir arayüz kullanmayan Google, bunu değiştiriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2023 - 12:53
Google Play Store'un çehresi değişiyor! İşte yeni tasarım
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Google aldığı kararla Play Store uygulama mağazasını büyük ekranlı cihazlar için baştan düzenliyor. Tabletler ve bilgisayarlar için yenilenecek olan Play Store, optimize edilecek. Bu sayede uygulama hem daha iyi çalışacak hem de daha iyi bir deneyim sunmuş olacak. 

Tasarım tarafında yapılacak bu değişiklikte videoların uygulama içinde öne çıkarılması var. Bu sayede uygulamaların nasıl çalıştığı daha iyi anlaşılacak. 

Bu videolar sayesinde kullanıcılar daha uygulamayı indirmeden daha fazla fikir sahibi olacak. 

Uygulamaların detaylarının yer aldığı kısımlarda da düzenleme yapılacak. Katlanabilir cihazlarda ise yeniden bir boyutlandırmaya gidilecek. 

Apple Store'da olduğu gibi editörün seçimi gibi derlenmiş uygulamalar da yer alacak. 

Söz konusu değişikliklerin ilerleyen günlerde yapılacak güncellemeler ile aşama aşama gelmesi bekleniyor.  


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