Play Store'da bu sefer de klonlanmış Telegram alarmı

Yayınlanma: 15.09.2023 - 11:42

Güncelleme: 15.09.2023 - 11:42

WhatsApp ile en çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram'ın bu popülerliğini kullanmak isteyen kişiler sahte Telegram uygulamasını Play Store üzerinden indirmeye açtı.

Kaspersky'ın yeni araştırmasına göre Android telefonların uygulama mağazası olan Google Play Store'da sahte ve birden fazla Telegram uygulaması bulunuyordu. Bu sahte uygulamaların arkasında Çin hükemetinin olduğu söyleniyor.

SAHTE TELEGRAM ÜZERİNDEN OPERASYON MU YAPILIYOR?

Kaspersky'ın araştırmasına göre Çin tarafından desteklenmiş olabilecek bu sahte Telegram'lar, bir operasyonun parçası olarak kullanılmış olabilir.

Sahte olanlar piyasaya sürüldüklerinde orijinal olana göre çok daha hızlı olduklarıya pazarlanmışlardı.

Çin'de hükümetin otoriter yaklaşımı sebebiyle akıllı telefon kullanıcıları arasında Telegram oldukça popüler. Çin'in burada şifreli mesajlara ulaşması ise mümkün değil bu sebeple, kişilerin sahte Telegram uygulamasını daha hızlı olduğu için indirmesini ve oradan mesajların takibini yapmak için desteklemiş olabileceği tahmin ediliyor.

Telegram'ın klonları olan uygulamalar Telegram gibi görünüyor olsa da güvenlik tarafında sınıfta kalıyor. Kullanıcıların telefonlarına giren bir virüs yayan uygulamalar, kullanıcıların kimliklerini, takma adlarını, telefon numaralarına ve diğer kişisel bilgilerine ulaşmasına neden oluyor.

Google ise 10 milyondan fazla indirildiği ve sahte olduğu tespit edilen 5 uygulamayı Play Store'dan kaldırdığını duyurdu.