Google Play Store'daki Samsung uygulamalarını 'zararlı' olarak nitelendirdi

Yayınlanma: 25.10.2023 - 14:32

Güncelleme: 25.10.2023 - 14:32

Google Play Protect, Android telefonlarda yaygın olarak bulunan ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlayan bir uygulamadır. Ancak, zaman zaman uygulamaları yanlış yorumlayabilir.

Son günlerde, bu sorun hem Samsung Messages hem de Samsung Wallet uygulamalarında yaşandı. Google'ın koruma programı uygulamaları "zararlı" olarak nitelendirdi. Sorun, çoğunlukla Samsung Wallet uygulamasıyla ilgili kullanıcılar arasında rapor edildi. Google Play Store'da, kullanıcılara bir açılır pencere veya bildirim yoluyla uygulamaların zararlı olduğu ve kaldırılmaları gerektiği bilgisi veriliyordu.

Samsung, bir forum gönderisinde, sorunun Google tarafındaki "geçici bir sorun" kaynaklı olduğunu doğruladı ve bu sorunun giderildiğini açıkladı.

Samsung Messages uygulamasının, cihazın bir "zararlı uygulama" olarak işaretlenmesi ve kullanıcılara güvenlik sorunları olduğuna dair bir uyarı vermesi gibi bir durumun, Google'ın sunucularındaki geçici bir sorun nedeniyle meydana geldiği doğrulandı.