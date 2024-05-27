Google Play Store'da yeni bir dönem başlıyor

Android uygulama mağazasında satın almak istenilen uygulamanın ödemesini artık başkası yapılabilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 15:09
Google Play Store'da yeni bir dönem başlıyor
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Google Play Store'a yeni bir ödeme seçeneği geliyor. Bu kapsamda kullanıcılar bir uygulamayı satın almak istediklerinde ödemesini bir başkasına yaptırabilecek. Yeni test edilen bu sistem, “Bu öğenin parasını başkasından ödemesini iste” seçeneğiyle karşımıza çıkabilir.

PLAY STORE'DA TANIDIKLARINIZIN UYGULAMA ÜCRETİNİ ÖDEME İMKANI TEST EDİLİYOR

Android Authority tarafından paylaşılan yeni özellik, test aşamasında karşımıza çıkıyor. Yeni eklenen bu seçenek, Play Store'da herhangi bir uygulamayı alırken, arkadaşlarınızdan ya da aile üyelerinizden seçtiğiniz kişiler sizin yerinize ödeme yapabiliyor. 

Yeni sistem, Hindistan'daki kullanıcılar için kullanıma açıldı. 

Ödeme yapılması için o kişinin e-posta adresinin bilinmesi gereken sistemde, aynı zamanda satın alınan uygulamanın ödeme yapacak kişi tarafından görülebileceği de belirtiliyor.


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