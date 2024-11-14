Google, sel tahmin sistemini 100 ülkeye sundu

Yayınlanma: 14.11.2024 - 00:19

Güncelleme: 14.11.2024 - 00:19

Google, özellikle yapay zeka altyapısını kullanarak doğal afetlerin etkilerini önceden bildirip, milyonlarca kişinin hayatını kurtarmayı istiyor. Bu kapsamda deprem sistemi kadar bilinmeyen sel tahmin sistemi, açıklandığı kadarıyla şu anda 100 farklı ülkede kullanılabiliyor.

GOOGLE, YAPAY ZEKA TEMELLİ SEL TAHMİN SİSTEMİNİ TÜRKİYE'YE DE AÇTI

Toplanan özel verilerin yapay zeka ile işlenmesi sayesinde oluşturulan sel tahminleri, insanları önceden uyarabiliyor. Bu sayede yıkımların bir nebze önüne geçilebiliyor ve bu nedenle yaşanabilecek ölümler de engellenibiliyor.

Sistem, nehir kaynaklı selleri 7 gün önceden tahmin edebiliyor.

Yapılan açıklamada 100 farklı ülkede yaşayan 700 milyon insan bu hizmete erişebilecek.

Makine öğrenimiyle yaklaşan selleri tahmin eden sistem, daha önceki olaylar, nehir seviyesi verileri, yükseklik ve arazi durumu gibi pek çok veri ile eğetiliyor.

Google daha önce sistemi tanıttığı bir videoyu da paylaşmıştı: