Google, yapay zeka ile oluşturulan görsellere önlem aldı

Yayınlanma: 16.05.2023 - 09:24

Güncelleme: 16.05.2023 - 09:25

Google artık hayatımızın her alanında bir şekilde var olan yapay zeka hakkında önemli bir adım attı. Yapay zeka ile oluşturulan görseller için yeni özellikler geliştiren şirket, artık oluşturulan bu görselleri özel bir etiket ile kullanıcıların karşısına çıkaracak.

Yani bakıldığında gerçek mi yapay zeka elinden mi çıktığı belli olmayan görsellerde etikete bakan kullanıcı yanılmamış olacak.

GOOGLE'DAN YENİ HAMLE

Google, yapay zeka kaynaklı görseller için de kaynak isteyecek. Duyurulan güvenlik özelliği kapsamında görsellerin başlıca kaynağı hakkında bilgi verilecek. Meta data ekleyeceği söylenen Google'ın bu sayede görselin yapay zeka imzalı mı yoksa olmadığını mı gösterecek.

Şirketin yeni tanıttığı özelliklerden biri olan 'Bu Görüntü Hakkında' kısmı kullanıcıların arama yaptıklarında görselin geçmişi ya da kaynağı hakkında bilgi sağlayacak. Aynı zamanda Google'ın görseller tarafında yapılacak aramalarda fotoğrafın ilk kez ne zaman Google'e eklendiği bilgisine de ulaşmak mümkün olacak.

Google bu işlemi sunarken, farklı yapay zeka ile görsel hazırlama platformlarıyla da iş birlikleri yapacak. Bu sayede oradan çıkmış ve interneete yüklenmiş fotoğrafların etiketlenmesi daha kolay olacak.