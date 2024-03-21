Google yapay zeka ile selleri 1 hafta önce tahmin ediyor
Doğal afetlerin yapay zeka ile tespitinde yeni bir aşamaya gelindi. Google'ın paylaştığı videoda seller 1 hafta öncesinde tahmin ediliyor.
Google, özel yapay zeka sistemleri kullanarak bazı bölgelerde yaşanan sel felaketini 7 gün öncesinden tahmin edebildiğini duyurdu. Buna göre makine öğrenimi modellerini kullanan Google, tahmin edilmesi zor olan yıkıcı sellere karşı önceden önlem almayı sağlayacak.
GOOGLE YAPAY ZEKA İLE SELLERİ 7 GÜN ÖNCE TAHMİN EDEBİLİYOR
Şirket selleri, özel bir makine öğrenimi modeli kullanarak; bölgedeki geçmiş olaylar, nehir seviyesi verileri, yükseklik ve arazi durumu gibi pek çok veriyle eğitti. Bu sayede geliştirilen simülasyonda her konumda yüzlerce sel durumunu günler önceden tahmin edilmesi sağlanıyor.
Şu anda belirli bölgelere odaklanan Google, ilerleyen dönemde sistemi küresel bir hale getirmek için çalışıyor.
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