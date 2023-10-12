Anlaşma ortaya çıktı: Google en büyük rakibi Apple'a milyarlarca dolar ödüyor!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 12:41

Güncelleme: 12.10.2023 - 12:41

Teknoloji devleri Google ve Apple arasındaki rekabet uzun bir geçmişe sahip. Her iki şirket de pazarda ayakta kalmak ve inovasyonlarını sürdürebilmek için birbirlerine büyük ölçüde ihtiyaç duyuyorlar. İşte bu nedenle, iOS ve Android savaşının bitmediği ve muhtemelen hiç bitmeyeceği söylenebilir. Ancak artık ortaya çıkan bilgilere göre, Google'ın iPhone'larda varsayılan arama motoru olarak kalmak için Apple'a ödediği miktar oldukça yüksek ve beklenmedik bir boyutta.

MİLYARLARCA DOLAR PARA ÖDÜYOR

Google, iPhone'larda varsayılan arama motoru olarak kalmak için her yıl Apple'a 18 ila 20 milyar dolar arasında bir ödeme yapmaktadır. Bu bilgi, ABD Adalet Bakanlığı tarafından incelenen ve Bilgi Hizmetleri Anlaşması olarak adlandırılan anlaşma bağlamında ortaya çıktı.

Bu bilgilere göre, Google ve Apple arasında var olan anlaşmanın federal mahkeme kararıyla sona erebileceği de ifade ediliyor. Bu durumda, Apple'ın yıllık işletme kârının yüzde 14 ila 16'sını oluşturan bu anlaşma sona erebilir.

Apple, Google'ın toplam reklam gelirinin yüzde 8,8'ini alarak, Google'ın mali açıdan büyük bir yük altına girmesini sağlıyor. Google'ın toplam reklam gelirinin yüzde 22'si, Apple'a yapılan bu ödemeyle ilişkilendiriliyor. Her ne kadar bu miktarın yüksek olduğu göz önüne alınsa da, Apple'ın Google'ın varsayılan arama motoru olma ayrıcalığına sahip olması, Apple için büyük bir avantaj olarak görülüyor.