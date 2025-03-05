Google, Gemini'nin ücretsiz sürümüne yeni özellikler sunacak

Yayınlanma: 05.03.2025 - 23:01

Güncelleme: 05.03.2025 - 23:01

Google'ın yapay zekası Gemini'nin aboneleri için daha önce bazı premium özellikler sunulmuştu. Gemini'nin ücretsiz olarak sunulan sürümüne yeni özelikler gelecek. Bazı premium özellikleri herkese kademeli olarak açmaya başlayan Google, bu sefer Deep Research aracını sınırlı bir ücretsiz sürümle herkese sunacak.

GOOGLE GEMINI İÇİN YENİ ÖZELLİKLERİ ÜCRETSİZ KULLANICILARA AÇIYOR

Gemini Advanced abonelerine özel olarak sunulan Deep Research aracı, gerçek zamanlı ve ayrıntılı araştırmalar yapılmasını sağlıyor. Şu an için Gemini Advanced kullanıcıları bu aracı kullanabiliyor ancak ilerleyen dönemde Deep Research'ün kısıtlı özelliklere de sahip olarak Gemini kullanan diğer kişilere sunulmasının beklendiği aktarıldı.

Daha önce de kodlama yardımcısı olarak tanıtılan Gemini Code Assist sistemini ücretsiz olarak herkesin kullanımına açmıştı.

Kodlama sürecine yardımcı olan sistem, zaman kazandıran öneriler de sunuyor.

Gemini daha önce de dosya analiz özelliği kazanmıştı.