ABD, Google'ın Chrome'u satmasını istiyor: Bu sefer ciddi

Yayınlanma: 09.03.2025 - 21:51

Güncelleme: 09.03.2025 - 21:51

ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın çevrimiçi aramada tarafında tekeli elende bulundurmasını istemediği için Chrome'u satmasını istiyor. Adalet Bakanlığı daha önce, kasım ayında taslak teklifini paylaşmıştı ve önümüzdeki ay gerçekleşecek duruşma öncesinde güncellenmiş bir versiyonunu yayınladı.

Buna göre Google'ın belirli servislerinin bölünmesi düşünülüyor. Bu sayede Chrome'un internet aramaları dünyasında tekelinin kırılması bekleniyor. Adalet Bakanlığı tekelin kırılması isteğini üçüncü kez dile getirdi. Google'a verilecek ceza ise yargıcın kararına bakıyor.

GOOGLE, CHROME'U YA DA DİĞER SERVİSLERİNİ SATMAK İSTEMİYOR

Google ise konuyla ilgili 2024 yılının ekim ayında bir yazı yayınlamıştı. Adalet Bakanlığı'nın radikal ve kapsamlı önerilerinin tüketicilere, işletmelere ve geliştiricilere zarar verme riskini taşıdığı söylenilen makalede, Google'ın Chrome ve Android’e milyarlarca dolar yatırım yaptığı, Chrome'u güvenli, hızlı ve ücretsiz bir tarayıcı haline getirdiklerini ve açık kaynak kodu çok sayıda rakip tarayıcının temelini oluşturduğu belirtiliyor.

Android ise akıllı telefon pazarında geniş seçenekler sunan güvenli, yenilikçi ve ücretsiz bir açık kaynak işletim sistemi olarak tanımlanıyor. Android'in bu sayede akıllı telefon maliyetlerini düşük tutmaya yardımcı olduğu da aktarılan yazıda hem Chrome hem de Android insanların web’e erişmesine ve diğer ürünleri kullanmasına yardım ettiğinin altı çiziliyor.

Diğer şirketlerin elinde ise bu durumun değişebileceğinin altı çizilerek şu ifadelere yer veriliyor:

''Az sayıda şirketin bunları açık kaynak olarak tutma ya da onlara bizim yaptığımız düzeyde yatırım yapma imkanı var. Hata yapmayın: Onları bizden ayırmak iş modellerini değiştirecek, cihazların maliyetini artıracak ve Apple’ın iPhone’u ve App Store’u ile olan güçlü rekabetinde Android ve Google Play Store’u zayıflatacaktır.''

Google, elinde barındırdığı hizmetleri ve araçları diğer şirketlere fırsat tanımayacak şekilde yönettiği gerekçesiyle zaten yıllardır mercek altında ve davalar ile boğuşuyor. Bunlardan birini Epic Games'e geçen yıl kaybetmişti.

Google sonuçta Play Store'u üç yıl boyunca rekabete açmak zorunda kaldı. Alınan karar kapsamında Play Store'da üçüncü parti uygulama mağazaları yer alacak ve geliştiriciler de rakip üçüncü parti uygulama mağazalarının Play Store uygulamalarının hepsine erişmesi için izin verebilecek.

Öte yandan uygulamalar için Play Billing'i zorunlu kılınmayacak, başka ödeme yöntemleri de yer alacak. Play Store dışındaki indirme yollarına da izin verilecek. Belki de Play Store ile alınan ve kullanıcılar tarafından kabul gören karar Play Store'un kullanıcıların cihazlarına önceden yüklü olarak gelmemesi ve indirilmesini zorunlu tutan tavrın değişitirilmesi oluyor.