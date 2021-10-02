Google yöneticisi iddia etti: Yapay zeka kıyameti getirecek

02 Ekim 2021 Cumartesi, 17:24

X Development, eski adıyla Google X, Google’ın 2010 yılında kurduğu bir yapay zeka araştırma tesisi. Şu anda Alphabet‘in yan kuruluşu olan şirket, yarı gizli bir şekilde araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürdürüyor. Kurulduğu yıllarda kuruluşun işletme yöneticiliğini üstlenen Mo Gawdat, The Times‘a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Shift Delete'in aktardığına göre; eski yönetici, Terminatör filmindeki Skynet gibi insanlığın sonunu getirecek bir yapay zekaya vurgu yaptı. Bilim kurgu filmlerinde sıkça gördüğümüz, bir yapay zeka (AI) türü olan yapay genel zekanın (AGI) kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Üstelik Gawdat, bu yapay zekayı ‘Tanrı’ya benzetti.

GOOGLE X’İN YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARINA “KORKUTUCU” DEDİ

Gawdat, küçük bir topu alıp tutan robot kollar geliştirdiklerini anlattı. Ancak Gawdat, bu robot kolların topu sanki araştırmacılara gösteriş yapıyormuş gibi bir hareketle gösterdiğini söyledi. Google’da 2007 yılında çalışmaya başlayan girişimci, yapay zekanın bu davranışını “korkutucu” olarak tanımladı.

Google X‘in eski yöneticisi, bu yapay zeka örneği için, “Aniden bu durumun aslında korkutucu olduğunu fark ettim. Gerçek şu ki, biz Tanrı’yı yaratıyoruz” dedi. Yavaş öğrenme sürecinin ardından, artık kolların neredeyse hemen hemen her şeyi tutup kaldırabildiğini de belirtti.

Mo Gawdat, Google’da geçirdiği süre boyunca geliştirilen yapay zekanın “gerçekten korkutucu” olduğunu itiraf ediyor. Onu en çok korkutan şey ise, makinelerin insanlara kıyasla çok daha hızlı öğrenmesi. Mısırlı girişimci, algoritmaların sadece birkaç günde istenilen şeyleri öğrendiğini söyledi. Bu konuda, yapay zekayı çocuklarla kıyaslayarak, “Çocukların iki yılda yapacağı şeyi yapıyorlar” dedi.

Gawdat’a göre, bir makine üstünlüğü kıyameti kaçınılmaz görünüyor. Aslında yapay zekanın sağlık, eğitim ve eğlence sektörü dahil olmak üzere çeşitli alanlarda çok sayıda faydası var. Ancak Google yöneticisi, yapay zekanın çözüm olmadığını söyledi. Üstelik insanlık için bir tehdit haline gelebileceğini iddia ediyor.

Bununla birlikte, mevcut AI teknolojisi yanlış yönetimlerle insanlara zarar verebiliyor. Örneğin, Çin kontrolündeki Hong Kong, vatandaşlarını denetlemek, ifade özgürlüğünü sınırlamak ve yıpratıcı yasalar uygulamak için yüz tanıma kullanıyor. Belki de en büyük sorun, yapay zekanın onu oluşturan kişinin önyargısını yansıtması. Bu nedenle birçok AI algoritması ırkçılık yapabiliyor.