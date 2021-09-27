Google, model ismi vererek duyurdu: Güncellenmeyen cihazlar uygulamalara veda edecek

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2021 Pazartesi, 13:06
<p>Milyonlarca telefonu etkiliyen güncellemenin bir parçası olarak bugün, Google Haritalar, YouTube ve Gmail'i kullanımı engellenecek.<br></p>

Milyonlarca telefonu etkiliyen güncellemenin bir parçası olarak bugün, Google Haritalar, YouTube ve Gmail'i kullanımı engellenecek.

<p>Arama motoru devi Google, bazı Android cihazların sık kullanılan uygulamalara erişimini kaybedeceğini doğruladı. Kullanıcılar telefonlarını güncellemediği ve cihaz değişikliğine gitmediği sürece, bugün piyasaya sürülen yazılımdan faydalanamayacak.<br></p>

Arama motoru devi Google, bazı Android cihazların sık kullanılan uygulamalara erişimini kaybedeceğini doğruladı. Kullanıcılar telefonlarını güncellemediği ve cihaz değişikliğine gitmediği sürece, bugün piyasaya sürülen yazılımdan faydalanamayacak.

<p><em>The Sun</em>'ın aktardığına göre; teknoloji devi, kullanıcıların Android 2.3 kullanan cihazlarda Google hesaplarıyla oturum açmasını engellemeyi planladığını söyledi.<br></p>

The Sun'ın aktardığına göre; teknoloji devi, kullanıcıların Android 2.3 kullanan cihazlarda Google hesaplarıyla oturum açmasını engellemeyi planladığını söyledi.

<p>Google'ın işletim sisteminin eski sürümü en son Aralık 2010'da piyasaya sürülmüştü.<br></p>

Google'ın işletim sisteminin eski sürümü en son Aralık 2010'da piyasaya sürülmüştü.

<p>Google, "kullanıcılarımızı güvende tutmak için devam eden çabalarımızın bir parçası olarak" platform için desteğini geri çektiğini kaydetti. Şirket, yeni sürüm yayınladıkça eski yazılımlardan desteği düzenli olarak kesiyor.<br></p>

Google, "kullanıcılarımızı güvende tutmak için devam eden çabalarımızın bir parçası olarak" platform için desteğini geri çektiğini kaydetti. Şirket, yeni sürüm yayınladıkça eski yazılımlardan desteği düzenli olarak kesiyor.

<p><strong>Android 2.3 sürümünden faydalanmayacak akıllı telefonlar şu şekilde:</strong></p><p>Android 2.3 include Sony Xperia Advance, Lenovo K800, Sony Xperia Go, Vodafone Smart II, Samsung Galaxy S2, Sony Xperia P, LG Spectrum, Sony Xperia S, LG Prada 3.0, HTC Velocity, HTC Evo 4G, Motorola Fire, and Motorola XT532.&nbsp;</p>

Android 2.3 sürümünden faydalanmayacak akıllı telefonlar şu şekilde:

Android 2.3 include Sony Xperia Advance, Lenovo K800, Sony Xperia Go, Vodafone Smart II, Samsung Galaxy S2, Sony Xperia P, LG Spectrum, Sony Xperia S, LG Prada 3.0, HTC Velocity, HTC Evo 4G, Motorola Fire, and Motorola XT532. 

<p>Cihaz sürümünü yükseltemeyen kullanıcılar, telefonlarındaki tarayıcılar aracılığıyla YouTube gibi hizmetlerden yararlanmaya devam edebilir.<br></p>

Cihaz sürümünü yükseltemeyen kullanıcılar, telefonlarındaki tarayıcılar aracılığıyla YouTube gibi hizmetlerden yararlanmaya devam edebilir.

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