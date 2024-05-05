Google'ın Gemini uzantıları Türkiye'de kullanıma sunuldu

Yayınlanma: 05.05.2024 - 02:07

Güncelleme: 05.05.2024 - 02:07

Google'in Gemini yapay zeka sohbet robotu kısa bir süre önce arama çubuğuna taşınmıştı. Bunun yanı sıra yeni özellikler de kazanan Gemini bazı ülkelerde test edilen Uzantılar özelliğine kavuştu.

GOOGLE GEMINI İÇİN GELEN UZANTILAR NE İŞE YARIYOR?

Türkiye için de gelen özellik, YouTube, Haritalar, Uçuş Arama ve Oteller gibi Google uygulama ve hizmetlerindeki bilgilere anlık olarak erişmenizi sağlıyor. Google hizmetleri, Gmail, Dokümanlar ve Drive Uzantıları ile bu hizmetlerdeki bilgileri bulabileceğiniz gibi aynı zamanda özetleyebilir ya da bunlara yönelik Gemini’a sorular sorulabiliyor.

Gemini'de kişiler seyahat planlaması için anlık uçuş ve otel rezervasyonu için bilgileri alınabildiği gibi YouTube videoları dahi önerilebiliyor.