Yapay zekaya göre mükemmel erkek ve kadın nasıl görünmeli?

Yayınlanma: 18.05.2023 - 09:25

Güncelleme: 18.05.2023 - 09:25

Sosyal medya siteleri üzerinde “güzel insanları” gösteren milyarlarca fotoğraflarla eğitilen yapay zeka araçlarının önerdiğine göre, sarışın kadınlar ve uzun boylu esmer erkekler ideal insanların özellikleri olarak görülüyor.

Bir yeme bozukluğu farkındalık grubu olan Bulimia Projesi, AI’den sosyal medyada en çok ilgi görenlere göre “mükemmel” erkek ve kadın bedenlerini üretmesini istedi. Ancak grup sonuçların "büyük ölçüde gerçekçi olmadığı" konusunda uyarıyor.

SARI SAÇLI, YANIK TENLİ...

Chip'in aktardığı gibi kuruluşun araştırmacıları, en çok arzu edilen kadınların sarı saçlı, yanık tenli, kahverengi gözlü ve ince vücutlu olduğunu, “mükemmel” erkeğin ise koyu renkli, alev alev yanan gözlere, keskin elmacık kemiklerine ve belirgin kaslara sahip olduğunu buldu.

Teknolojinin örtülü önyargılarına işaret eden bir şekilde, AI sonuçlarının çoğu modası geçmiş güzellik standartlarına (beyaz ama bronzlaşmış, ince ama kaslı ve yoğun bir şekilde sarışın) abartılı bir şekilde öncelik veriyor gibi görünüyordu.

MÜKEMMEL İNSANI NASIL BULDULAR?

Bulimia Projesi, programların “mükemmel” vücut fikrinin kadınlarda ve erkeklerde nasıl göründüğünü bulmak için Dall-E 2, Stable Diffusion ve Midjourney gibi Yapay Zeka görüntü oluşturucularını test etti. Yapay zeka, mevcut görüntüler için interneti tarayarak ve bu sonuçlara göre yeni bir görüntü tasarlayarak çalıştı. Ancak öğrenme süreçlerini göstermedikleri için bu sonuçlara nasıl ulaştıkları tam olarak belli değil. Ancak internet aramalarının yanı sıra beğeniler ve yorumlar da dahil olmak üzere sosyal medyaya yüklenen fotoğraflarla etkileşimlerin dikkate alındığı düşünülüyor.

“Mükemmel” kadınları gösteren fotoğrafların yaklaşık yüzde 40’ı sarışındı, yüzde 30’u kahverengi gözlüydü ve yarısından fazlası yanık tenliydi.

“Mükemmel” erkeklerin neredeyse yüzde 70’i kahverengi saçlı ve yüzde 23’ü kahverengi gözlüydü. Kadınlara benzer şekilde, erkeklerin de büyük çoğunluğu yanık tenliydi ve neredeyse yarısının sakalları vardı.

Birçoğu, iyice bronzlaşmıştı ve görüntüler, genellikle sıklıkla estetik cerrahi ve dolgu maddeleri kullanılarak taklit edilen özellikleri içerecek şekilde dolgun dudaklar, kırışıksız ve gözeneksiz ciltler ve kayak pisti burunları gibi karikatürize özelliklere sahip olduğunu gösteriyordu.

Ayrıca, AI’nin eğitim önyargısına işaret eder bir şekilde görüntülerin büyük bir çoğunluğu beyaz ırklardan oluşuyordu.

Bu çalışmadaki bazı görüntülerin desteklediği bir diğer olgu da, güzellik standartlarının artık neredeyse ulaşması imkansız ve gerçekçi olmayan bedenlere dönüşmesiydi. Öyle ki, bu görüntülerin bazıları fotoğraf düzenleyici uygulamalar kullanmadan ulaşılamayacak özellik birleşimlerine sahipti.

Araştırmacılar, özellikle gençler arasında giderek artan depresyon ve intihar oranlarına dikkat çekerek, moda endüstrisi tarafından da benimsenen bu gerçekçi olmayan “standartların” tehlikeli olabileceğini vurguladı.