Google'ın faaliyetleri Avrupa'da rahatsızlık yaratıyor

11 Şubat 2022 Cuma, 19:15

Avrupalı yayıncılık devi Axel Springer ve Rupert Murdoch gibi üyelerin bulunduğu Avrupa Yayıncılar Kurulu (EBU) Google’a kendi reklam teknolojisini öne çıkararak bu alandaki haksız hakimiyetine yönelik şikayette bulundu.

Bloomberght'nin haberine göre Avrupa Komisyonu, Google’ın AB’nin rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini değerlendirecek.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Yayıncılar Kurulu Başkanı Christian Van Thillo, Komisyon’a gerekli adımları atma çağrısında bulundu.

Google da yayıncı kuruluşların dijital reklamcılık gelirlerinden payını aldığını belirterek “her sene yayıncı ortaklarımıza milyarlarda dolar ödüyoruz” açıklamasını yaptı.

Google on yıldan uzun süredir online reklam pazarında lider konumda bulunuyor.

Avrupa Komisyonu’na göre AB’de dijital reklam harcamaları 2019’da 20 milyar euroya (24 milyar dolar) ulaştı. Google reklam hizmetlerinde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle AB tarafından daha önce 9 milyar dolardan fazla para cezası almıştı.