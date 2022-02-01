Google'dan Sabire Aydemir için anlamlı doodle: 'Türkiye'nin ilk kadın veteriner hekimi'

01 Şubat 2022 Salı, 10:17

Dünyaca ünlü arama motoru Google, hazırladığı özel doodlelar ile sanatçıları, bilim insanlarını ve siyasi kişileri anmaya devam ediyor. Bu isimlerde biri de Sabire Aydemir oldu.

Aydemir 112. yaş gününde Google tarafından doodle yapılarak anıldı. Aydemir'in bir illüstrasyonundan oluşan doodle, kullanıcılardan tarafından büyük ilgi gördü.

İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasına girdiklerinde, Sabire Aydemir için özel hazırlanan doodle ile karşılaşıyor.

SABİRE AYDEMİR KİMDİR?

1910 yılında Kastamonu İnebolu kazasında doğdu. İlkokulu İnebolu’da, ortaöğrenimini Erenköy Kız Lisesi’de 1933’te tamamladı. Tıp fakültesine giderek doktor olmayı planlarken, o sene ilk olarak veteriner fakültesine kız öğrencilerin alınacağını öğrenince hayvanlara olan sevgisi nedeniyle veteriner hekimliği tercih etti.

Beş yıl fakültede okuduktan sonra 1937 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü’nde bakteriyoloji dalında asistan olarak 5 yıl daha çalıştı; Bakteriyoloji Mütehassısı (uzmanı) unvanını elde etti. Bakteriyolog Veteriner hekim olarak İstanbul Pendik Bakteriyoloji ve Araştırma Enstitüsü; Ankara Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’nde çalıştı.

Gönüllü olarak Anadolu’ya tayinini istedikten sonra görev yaptığı Samsun Atakum’da bulunan Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden Bakteriyoloji Mütehassısı Kuduz Laboratuvarı şefi olarak emekli oldu.

İngilizce ve Almanca bilen Sabire Hanım; bir kız bir erkek çocuk annesiydi. Ankara’da 1991 yılında hayatını kaybetti.

ALDIĞI ÖDÜLLER

1984’te Kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 50. yılı nedeniyle TBMM tarafından kendisine “İlk Kadın Veteriner Hekim” olarak ödül ve plaket verildi.

30 Nisan 2016’da Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından yapılan değerlendirme sonucu Veteriner Hekimlik Mesleğine yapmış olduğu üstün hizmetlerden ve bu meslekte ilk kadın veteriner hekim olmasından dolayı, Uzman Veteriner Hekim Sabire AYDEMİR '2016 yılı TVHB Onur Ödülü'nüne layık görüldü.

DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlar. Kullanıcılar, özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebilir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için, ilk animasyonlu Doodle ise 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır. İlk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yayımlanmış Doodle'lar, www.google.com/doodles adresinde görülebiliyor.