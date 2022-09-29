Google'ın Telefon uygulamasına tasarım değişikliği dokunuşu

29 Eylül 2022 Perşembe, 10:51

Google'ın farklı özellikler sunan pek çok uygulaması var. Telefon uygulaması ise sesli arama yapmayı sağlayan bir Google uygulaması. Normalde tasarım arayüzü tarafında pek bir değişiklik görmediğimiz bu uygulama ortaya çıktığı kadarıyla radikal bir değişikliğe uğrayacak.

GOOGLE'IN TELEFON UYGULAMASI DAHA İŞLEVSEL HALE GELİYOR

Şu anda test aşamasında olan yeni tasarım, kullanıcıların çağrı sırasında butonlara daha kolay erişmesi için geliştirilmiş. Telefon uygulamasının en son sürümünde ortaya çıkan yeni tasarım, çağrı ekranın alt kısmında bulunan butonlara bir yenisini ekliyor. Normalde tuş takımı, mikrofonu kapatma ve hoparlörden konuşma butonlarının yer aldığı ekran için ekstra buton düşünülmüş.

Diğer değişiklikler arasında ise kullanıcıların tuş takımına daha kolay bir şekilde erişmesi var. Söz konusu arayüz şu anda beta aşamasında ve kısıtlı kullanıcı ile test ediliyor. Eğer beğenilirse uygulamanın yeni güncellemesinde herkese sunulacak.