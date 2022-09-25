WhatsApp artık Android tablet ve iPad'lerde kullanılabilecek
Daha önce 'belirli yöntemler' kullanmadan Android ve iOS tabletlerde kullanılamayan WhatsApp, Meta’nın yayınlayacağı güncellemeyle birlikte resmi olarak kullanılmaya başlanabilecek. Özellik, henüz test aşamasında.
Dünyanın en çok kullanılan mobil iletişim uygulaması WhatsApp, uzun bir süredir bir QR kod okutarak bilgisayarlarda da kullanılabiliyor. Eskiden her seferinde giriş yapmanız gereken WhatsApp Web, bir kere giriş yaptığınızda hep açık kalıyor. Ayrıca platformun Wİndows için de bir uygulaması bulunuyor.
WebTekno'da yer alan habere göre; bu tarz güncellemelerle erişilebilirliğin artmasını hedefleyen WhatsApp’ın ana şirketi Meta, uygulamayı daha çok platforma yaymayı planlıyor.
Meta’nın yayınlayacağı yeni güncellemeyle birlikte WhatsApp Android tabletlere ve iPad'lere geliyor.
ŞU ANDA TEST AŞAMASINDA
WhatsApp, bugüne kadar tabletlerde kullanılamıyordu, en azından resmi olarak. Uygulamayı 3. taraf kaynaklardan indirerek tablete indirmeniz ve SIM karta sahip bir telefondan giriş kodunu girmeniz gerekiyordu.
Meta, bunlarla hiç uğraşmanıza gerek kalmadan WhatsApp’ı kolayca tabletlerinizde kullanabileceğiniz bir güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor. Aynı bilgisayarlarda yaptığınız gibi WhatsApp’ı tabletlerinizde bir QR kod ile kullanabileceksiniz.
Şu anda test aşamasında olan bu özellik ile birlikte WhatsApp’ın sesli ve görüntülü arama gibi tüm özelliklerine de erişebileceksiniz.
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