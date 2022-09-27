Samsung’un giriş seviyesi telefonuna Android 13 sürprizi

27 Eylül 2022 Salı, 09:09

One UI 5 Beta programını başlatan Samsung, amiral gemisi modelleri için test aşamasına geçildiğini açıkladı. Şirket, Galaxy A52 modelinin de Android 13 tabanlı One UI 5 Beta programına dahil edildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz yıllarda güncelleme desteği ile ilgili politikasını değiştiren Samsung, bazı modellerinde bu süreyi 4 yıla çıkardığını açıkladı. Samsung Amiral gemisi sahipleri, 4 yıl yazılım ve 5 yıl güvenlik güncellemesi alacak.

Samsung Galaxy A52 modeli de Android 13 güncellemesi alacak

Shiftdelete.net'in haberine göre Galaxy A52 modelinin One UI 5 Beta testi, en çok giriş seviyesi modellerin satıldığı ülkelerden biri olan Hindistan’da başlatıldı. Şimdilik sınırlı sayıda kullanıcıya açılan test sürümü, bir hafta içerisinde tüm ülkede indirilebilir hale gelecek.

Samsung, One UI 5 sürümüyle birlikte Galeri uygulamasına OCR (Optik Karakter Tanıma) özelliğini ekledi. Kullanıcılar, üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymadan fotoğraflardaki yazıları metine dönüştürebilecek.

One UI 5 ile iOS benzeri tasarım ile karşımıza çıkan şirket, klavye için de OCR özelliğini kullanıcılara sunacak. Kamera ve Galeri uygulamaları üzerinden fotoğraflar metne dönüştürülüp mesajlaşma uygulamalarında paylaşılabilecek.

Güvenlik ve Gizlilik Merkezi, Samsung kullanıcılarının en çok ihtiyacı olan özellikler arasında yer alıyor. Güvenlik ve Gizlilik Merkezi özelliği, kullanıcılarının şifrelerini, güvenlik ve gizlilik özelliklerini tek bir ekranda toplama ve kolay erişim imkanı sunuyor. One UI 5.0 arayüzünün 17-19 Ekim tarihleri arasında çıkacağı belirtiliyor.

Android 13 ile kullanıcıların sahip olacakları özellikler:

Android 13 Material You dizaynıyla geliyor.

Yenilenen medya kontrolü ve kilit ekranında müzik arayüzü

Google Wallet (Cüzdan) uygulaması tanıtıldı.

Uygulama özelinde dil seçeneği belirleme geldi.

Kullanıcılar simgelerin temasını ve rengini değiştirebiliyor.

Akıllı saat ile acil çağrı gönderilebilecek.

Kilit Ekranı’nda saat arayüzleri arasında geçiş sağlanabiliyor.

Yeni Güvenlik ve Gizlilik özellikleri

Uçtan uca şifreli RCS mesajlaşma özelliği (Google Mesajlar)

Cihazlar arası medya paylaşma özelliği getirildi.

Uygulamalar arası medya taşıyan Fotoğraf Seçici özelliği geldi.

İşletim sistemine Fast Pair (Hızlı eşleşme) dahil edildi.

Uyku Vakti modu ile sistem duvar kağıdını otomatik olarak karartacak.

Çince ve Japonca gibi diller için metin dönüştürme API’si getirildi.

Makine öğrenimi ve yapay zeka özellikleri geliştirildi.

Arayüz üreticileri için daha iyi entegrasyon sağlandı.