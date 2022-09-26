Android 13'ün kararlı sürümünü alacak ilk Xiaomi modeli

26 Eylül 2022 Pazartesi, 10:46

Android kullanıcılarının bir süredir cihazlarına gelmesini beklediği Android 13 için yavaş yavaş gün sayılmaya başlandı. Bu kapsamda Android tarafta güçlü olan Xiaomi'nin beta sürecinden çıkacak olan yeni Android sürümünü alacak ilk telefonu da belli oldu.

Android 13'ü ilk alacak Xiaomi cihaz Xiaomi 12 oldu

Xiaomi MIUI ile Android 13'ü entegre çalışmalarına birçok şirkete göre erken başlamıştı. Haliyle Android 13 sunulmaya başladığı anda cihazlarını işletim sisteminin yeni sürümüne hazırlamış oluyor. Bu kapsamda işletim sisteminin güncellemesini alacak ilk Xiaomi cihaz Xiaomi 12 oluyor.

Geçen yıl tanıtılan Xiaomi 12, kutudan Android 12 ve MIUI 13 ile çıkıyordu. İşlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 var. Cihazda 6.28 inçlik 120Hz ekran tazeleme hızına sahip HDR10 Plus var ve bu ekran 418 ppi değere sahip. AMOLED yapıda olan ekran 2400x1080 ve 1100 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor.