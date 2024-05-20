Google'ın yeni özelliği, endişeye neden oldu

Yayınlanma: 20.05.2024 - 11:49

Güncelleme: 20.05.2024 - 11:49

Bu araç, yapay zekayla kişilerin telefon görüşmelerini dinleyip dolandırıcılık girişimlerini saptamaya çalışıyor. Böyle bir tespitte bulunmaları halinde açılan bir pencereyle "muhtemel dolandırıcılığa" karşı kişileri uyarıyor. Bu hafta düzenlenen ve Google'ın bir dizi yeni yapay zeka aracını duyurduğu I/O etkinliğinde bu özellik de açıklandı. Diğerlerinin çoğunda olduğu gibi, Google bu özelliğin de tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağını bildirmedi.

'YAPAY ZEKANIN HANGİ TÜR KONUŞMALARI DİNLEYECEĞİ BİLİNMİYOR'

Independent Türkçe'nin haberine göre bu özelliğin gerçekte nasıl çalışacağına dair de az bilgi verdiler, örneğin "Yapay zeka ne tür konuşmalar sonucunda telefon görüşmesinde aldatmaca olabileceğini bildirecek?" sorusu havada kaldı. Ancak şirket bu özelliğin, telefonlarda çalışmak üzere tasarlanmış yapay zekasının yakın zamanda piyasaya sürülen çok daha küçük bir versiyonu olan Gemini Nano'ya dayandığını söyledi.

Google telefon görüşmelerinin tüm dinleme ve analizinin o telefonda yapılacağını yani özel konuşmaların, sunucularına gönderilmeyeceğini vurguladı. Açıklamada, "Bu korumanın tamamı cihazda gerçekleşiyor, böylece sohbetiniz size özel kalıyor" dendi. Ancak yine de güvenlik uzmanları, telefon görüşmelerini bu şekilde dinlemenin "son derece tehlikeli" ve "dehşet verici" olduğunu öne sürdü. Aramalar cihazda kalsa bile yapay zekanın aramaları dinlemesini sağlamanın başka sorunlara yol açabileceğini belirttiler.

Surveillance Technology Oversight Project'in icra direktörü Albert Fox Cahn, NBC News'a "Cihazlarımızdaki telefon görüşmeleri, yaptığımız en özel şeylerden biri olabilir" dedi:

Reklamverenlerin yaptığımız her aramayı, tıkladığımız her URL'yi toplaması çok kolay ancak cihazlarımızda fiilen mikrofona söylediğimiz şeyler tarihte dinlenmedi.

Mesajlaşma uygulaması Signal'in başkanı Meredith Whittaker da "Bu son derece tehlikeli" ifadesini kullandı:

Kullanıcı tarafını cihaz düzeyinde ve merkezi şekilde taramanın zeminini hazırlıyor.

13 yıl boyunca Google'da çalışmış olan ve şirket politikalarına karşı iç protestoların düzenlenmesini sağlayan Whittaker, bu teknolojinin kullanımının hızla genişleyebileceğini söyledi:

'Dolandırıcılıkları' tespit etmekten; 'LGBTQ kaynaklarını edinmeyle yaygın olarak ilişkilendirilen', 'teknoloji çalışanlarının ifşalarıyla yaygın olarak ilişkilendirilen' veya 'üreme sağlığı arayışıyla yaygın olarak ilişkilendirilen kalıpları tespit etmeye' küçük bir adımla geçilebilir.