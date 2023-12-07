Yayınlanma: 07.12.2023 - 15:33

Güncelleme: 07.12.2023 - 15:33

ABD'li teknoloji devi Google yeni yapay zeka modeli Google Gemini'yi duyurdu. OpenAI'ın ChatGPT dil modeline rakip olması beklenen modelin tanıtılmayacağı iddia ediliyordu. Ancak Google bir değişiklik yaparak yeni yapay zeka dil modeli Gemini'yi tanıttı. Peki Google'ın yeni yapay zekası Gemini'nin özellikleri nedir? Google Gemini nasıl kullanılır?

GOOGLE GEMİNİ NEDİR?

Gemini çok modlu bir yapay zeka modelidir. Metin, görüntüler, ses, video ve kodlama dilleri de dahil olmak üzere farklı türdeki bilgileri anlayıp, geliştirilebiliyor. Gemini Google'ın açıklamalarına göre mobil cihazlardan veri merkezlerine kadar her şeyde en verimli şekilde çalışabiliyor. Google Gemini'nin ultra, pro ve nano olmak üzere üç sürümü bulunuyor. En yetenekli sürümünün Ultra olduğu açıklandı. Nano sürümünün ise diğer iki modele göre daha güçsüz olduğu çünkü mobil cihazlarda kullanılması için tasarlandığı belirtildi.

GOOGLE GEMİNİ NASIL KULLANILIR?

Google'ın yeni yapay zeka sistemi Google Gemini henüz 170 bölgede sadece İngilizce dilinde kullanıma sunuldu. Ancak modele ilerleyen zamanlarda diğer dil seçeneklerinin de geleceği tahmin ediliyor. Dil seçenekleri ile birlikte modelin kullanım bölgesi de arttırılacaktır. Google Gemini'nin versiyonlarından biri olan Gemini Pro, Google Bard'a entegre edilecek. Bu sayede de kullanılacak yapay zekayı kullanabilecek. Diğer versiyonları ise daha çok geliştiriciiler tarafından kullanılacak.