ABD'li senatör: "Hükümetler Google ve Apple kullanıcılarını anlık izliyor"

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir senatör olan Ron Wyden hükümetlerin Google ve Apple kullanıcılarını anlık olarak bir bildirim ile izlediğini açıkladı.

Reuters
Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:38
ABD'li senatör:
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ABD'li Senatör Ron Wyden, hükümetlerin Google ve Apple'dan veri talep ederek akıllı telefon kullanıcılarını anlık bildirimler aracılığıyla izlediklerini açıkladı. Wyden, Adalet Bakanlığı'na yazdığı mektupta, bu durumun hükümetlerin akıllı telefonları izlemek için kullanabileceği bir başka yöntemi ortaya koyduğunu ifade etti.

Akıllı telefon uygulamalarının anlık bildirimlere dayandığını belirten Wyden, bu bildirimlerin neredeyse tamamının Google ve Apple'ın sunucuları üzerinden geçtiğini söyledi. Bu durumun, şirketlere kullanıcıların belirli uygulamaları nasıl kullandığına dair benzersiz bir içgörü sağladığını ve hükümet gözetimini kolaylaştırdığını belirtti.

Wyden, Adalet Bakanlığı'ndan anlık bildirim casusluğunu engelleyen politikaları değiştirmesini veya kaldırmasını istedi. Apple ise Wyden'ın mektubunun, hükümetlerin anlık bildirimleri nasıl izlediği konusunda daha fazla şeffaflık sağlamak adına açılış yaptığını belirtti. Google ise Wyden'ın "kullanıcıları bu talepler hakkında bilgilendirmeye olan bağlılığını" paylaştığını ifade etti.


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