Google, yapay zeka modeli Gemini'yi tanıttı! GPT-4 rakibi olması bekleniyor

Yayınlanma: 06.12.2023 - 20:35

Güncelleme: 06.12.2023 - 20:35

Google, yapay zeka tarafında çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, Gemini adlı yapay zeka modelinin ertelendiği haberleriyle gündeme gelmişti. Şirketin, OpenAI'nin geliştirdiği GPT-4'e rakip olacak bir sistem geliştirdiği ancak bunu tanıtmayı planlamadığı iddia edilmişti ancak beklenen tanıtım gerçekleşti ve Gemini tanıtıldı.

GOOGLE'IN GEMINI'Sİ NELER YAPIYOR?

Farklı görev ve cihazlarda kullanılması planlanan Gemini'nin ultra, pro ve nano gibi sürümleri var. Bu sürümlerden ultra olan en büyük ve yetenekli olarak tanımlanıyorken, pro model çeşitli görevlerle sınırlanıyor. Gemini Nano ise mobil cihazlarda kullanılması için tasarlandı.

Google ilk olarak abonelerine uygulama içinden kullanmak için Cloud üzerinden lisanslama yapacak. Hızlı bir şekilde kullanıma açılacak Gemini, 13 Aralık'tan itibaren kurumsal müşterilerin kullanımında olacak.

Model şu anda yalnızca İngilizce çalışabiliyor olsa da ilerleyen dönemde Türkçe de dahil pek çok dile yer verilecek.Gemini ve sohbet botu Bard'ı entegre çalışacak şekilde tasarlayan Google, 2024 yılı başlarında Gemini Ultra'yı kullanacak bir Bard Advanced piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Google burada OpenAI'nin gelişimini yakalamak istiyor ve söylenene göre Gemini, kompleks ve çok karmaşık görevlerin bile altından kalkabiliyor.