Grok 3 için piyasaya sürülme tarihi açıklandı

Yayınlanma: 16.02.2025 - 21:37

Güncelleme: 16.02.2025 - 21:37

Elon Musk’ın başında olduğu xAI, Grok 3'ün tanıtımını yapacak. Yapay zeka tarafında çalışmalarını artırmaya çalışan Musk, 17 Şubat pazartesi günü düzenlenecek etkinlik ile Grok 3'ü tanıtmayı planlıyor.

Diğer yapay zeka araçlarını geride bırakacak şekilde iyi olduğu söylenen Grok 3, tanıtıldıktan sonra kullanıma sunulacak.

GROK 3 17 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ TANITILIYOR

Sentetik verilerle eğitilen Grok 3, yaptığı hataları analiz edebiliyor ve bunları düzeltebiliyor. Dünyanın da en akıllı yapay zekası olarak tanımlanan Grok 3, ABD'nin Çin ile rekabet ettiği dönemde tanıtılacak.

Hatırlatmak gerekirse Çin merkezli DeepSeek yapay zeka tarafında ucuza geliştirilen ve başarılı sonuçlar veren bir alternatif olarak karşımıza çıkmıştı. ABD başta olmak üzere pek çok ülke DeepSeek'in verileri güvende tutamayacağı gerekçesiyle kamuda kullanımını yasaklamıştı. Bazı şirketler de çalışanlarına DeepSeek kullanımını yasaklamıştı.