Yapay zeka Grok, X kullanıcılarının profilini özetliyor

Yayınlanma: 06.01.2025 - 20:30

Güncelleme: 06.01.2025 - 20:30

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok, ChatGPT gibi rakiplerine kıyasla direkt X içinden verilen komutlara odaklanan bir tarafı bulunuyor. Bir süre önce de Grok'un X'teki kullanıcı profillerini özetleyeceği ortaya çıkmıştı. Bunun ardından kısa bir süre önce Grok, profilleri özetlemeye başladı.

Grok hatırlayacağınız üzere ilk etapta X'teki ücretli abonelere sunulmuştu. Bir süre önce tüm kullanıcılara ücretsiz olarak açılan Grok, şimdi ise artık tüm kullanıcılara istedikleri bir kişinin profilini özetleme imkanı sunuyor.

Özellik farklı şekillerde karşımıza çıkmıştı. Ücret ödeyen X aboneleri 'bu hesap hakkında daha fazla bilgi' seçeneğine tıklayabiliyordu. Bu sayede profiller hakkında yapay zeka tarafından hazırlanan bir özet alıyordu.

Aracın kullanıcı profillerine yönelik anlık içgörüler sunması için geliştirdiği aktarılıyor. Profilin özeti dışında Grok, hesabın daha önce paylaştığı gönder hakkında da soru alabiliyor.

Özelliği kullanan kişiler Grok'un verilen istemleri tam doğru şekilde sunamadığını söylüyor. Grok'un belirli bir tarih sorulsa bile yapılmayan bir paylaşımı yapılmış gibi cevap verdiği ve bu sebeple bu aracın şu anda çok da güvenilir olmadığını gösteriyor.