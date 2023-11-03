BMW yapay zeka kontrollü dünyadaki ilk tesiste yeni modelin üretimine başlıyor!

Yayınlanma: 03.11.2023 - 17:43

Güncelleme: 03.11.2023 - 17:43

Ekim ayında tanıtılan iX2 şimdiden çevrimiçi olarak yapılandırılabiliyor. iX2 xDrive30 için liste fiyatları Almanya'da 56bin 500 Euro'dan başlıyor. İngiltere'de ise BMW iX2 xDrive30 M Sport 57 bin 445 sterlinden başlıyor.

Ancak BMW, başlangıçta yalnızca dört tekerlekten çekişli bir araç olarak sunulan iX2'nin teslimatlarının ne zaman başlayacağını belirtmiyor. Daha önceki açıklamalarda genel olarak 2024'ün başlarından bahsediliyordu.

Kardeş model iX1 de yaklaşık bir yıldır Regensburg'daki üretim hattından çıkıyor. İki kompakt X modelinin içten yanmalı motor türevlerine ek olarak, 1 serisi de burada üretiliyor. Bu üç model serisinde BMW günde 1.000 aracın montajını gerçekleştiriyor, ancak model serileri ve elektrikli modelleri arasında kabaca bir dağılım vermiyor. Farklı tahrik sistemleri tek bir hat üzerinde üretildiğinden, içten yanmalı motorlar ve elektrikli tahrikler arasındaki üretim esnek olarak talebe göre şekilleniyor.

Yeni X2'nin ek üretim hacimleri ile Regensburg fabrikası derhal üç vardiyalı çalışmaya geçiyor. Yıl sonuna kadar Regensburg'daki BMW Group, tesiste yaklaşık 500 yeni çalışanı kalıcı olarak işe almış ve araç üretimine 350 milyon Euro'nun üzerinde yatırım yapmış olacak.

Fabrika Müdürü Armin Ebner, "BMW X2 ve tamamen elektrikli varyantı BMW iX2'nin üretimiyle, Regensburg'da elektromobilite alanında hız kazanmaya devam ediyoruz" dedi.

YAPAY ZEKA KULLANAN İLK TESİS

BMW şimdi Regensburg'da "iFacotry" üretim stratejisinin birçok yönünü de uyguluyor. Şirkete göre Regensburg, örneğin seri üretimde AI (yapay zeka) kontrollü robotlar tarafından boyalı araç yüzeylerinin incelenmesi, işlenmesi ve işaretlenmesi için uçtan uca dijitalleştirilmiş ve otomatikleştirilmiş bir süreç kullanan "otomotiv endüstrisinin dünya çapındaki ilk tesisi".

Tesiste ayrıca bir elektrikli araç bileşeni üretim tesisi de bulunuyor. BMW, Regensburg'da Nisan 2021'de batarya hücrelerini boyamaya başladı. Bu süreçte, prizmatik hücrelerin alüminyum muhafazaları, BMW'ye göre pil hücresinin mekanik sağlamlığını ve termal iletkenliğini artıran kalın bir vernikle kaplanıyor. 2021'in sonunda boyama işlemi bir hattan dört hatta çıkarıldı ve yüksek voltajlı akülerin montajına ise Ekim 2022'de başlandı.