GTA 6 daha çıkmadan Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Yayınlanma: 06.12.2023 - 10:33

Güncelleme: 06.12.2023 - 10:35

GTA 6'nın onlarca yıldır beklenen bir oyun olması, yayınlanan ilk fragmanla kendini daha da hissettirdi. Rockstar Games oyunun fragmanını 5 Aralık'ta duyurduğu saatten de erken yayınladı. Öncesinde fragmanın sızdırılmasıyla ilgili yapılan paylaşımlarla da uğraşmak istemeyen Rockstar, oyunun fragmanını gece yarısı yayınladı.

GTA 6 FRAGMANI OYUN DÜNYASININ GÜNDEMİNE OTURDU

Kısa süre içinde milyonlarca kez izlenen fragman, oyun daha çıkmadan ilk 24 saatinde en çok izlenen video oyunu tanıtımı rekorunu kırmayı başardı.

''Daha 24 saat olmamış olmasına rağmen, GTA 6 fragmanının şimdiden, 24 saat içinde en çok izlenen video oyunu tanıtımı olduğunu onaylayabiliriz.''

Resmi video dışında yayınlanan fragmanlarda 20 milyon kadar daha izlenen fragman, Rockstar Games'in resmi YouTube kanalında ilk 24 saatinde 94 milyon izlendi. Ancak ign ve GameSpot gibi kanallarda da fragman toplamda 20 milyon izlendi.

Öte yandan GTA 6 için resmi internet sayfası da açıldı. Sitede, fragman, poster ve açıklama gibi oyun hakkında bilgiler yer alıyor. Site 'Welcome to Leonida' yani Leonida'ya hoş geldiniz diye açılıyor.

Oyun 2025 yılında PlayStation 5 ve Xbox Series S ve X modelleri için çıkış yapacak. PC tarafı için henüz tam bir tarih yok.