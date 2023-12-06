GTA 6 fragmanı yapımcısının hisselerini düşürdü
Uzun yıllardır beklenen GTA 6'nın gelişi, yayınlanan bir fragman ile duyuruldu. 2025 gelecek oyunun yatırımcıları pek de sevindirdiği söylenemez.
Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive GTA 6 fragmanının yayınlanmasının ardından önce yüzde 1 sonra piyasa öncesi işlemlerde yüzde 7'ye kadar düştü. Bu düşüşün, GTA 6 fragmanında oyunun 2025 yılında çıkacak olmasının etkisinin olduğu tahmin ediliyor.
Business Insider tarafından aktarılan haberde, Take-Two hissesi olan yatırımcıların 2025 yılında oyunun çıkacak olmasından rahatsız oldukları aktarılıyor.
Bir diğer yandan GTA 5 tüm zamanların en çok satan video oyunlarından biri olma unvanına sahip. Dünya çapında 190 milyon adet satılan oyun, kayıtlara göre Take-Two'a yaklaşık 8 milyar dolar değerinde gelir sağladı.
Take-Two hisseleri aslında yılın başından bu yana yüzde 51 artış göstermişti.
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