GTA 6 fragmanı yapımcısının hisselerini düşürdü

Yayınlanma: 06.12.2023 - 10:47

Güncelleme: 06.12.2023 - 10:47

Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive GTA 6 fragmanının yayınlanmasının ardından önce yüzde 1 sonra piyasa öncesi işlemlerde yüzde 7'ye kadar düştü. Bu düşüşün, GTA 6 fragmanında oyunun 2025 yılında çıkacak olmasının etkisinin olduğu tahmin ediliyor.

Business Insider tarafından aktarılan haberde, Take-Two hissesi olan yatırımcıların 2025 yılında oyunun çıkacak olmasından rahatsız oldukları aktarılıyor.

Bir diğer yandan GTA 5 tüm zamanların en çok satan video oyunlarından biri olma unvanına sahip. Dünya çapında 190 milyon adet satılan oyun, kayıtlara göre Take-Two'a yaklaşık 8 milyar dolar değerinde gelir sağladı.

Take-Two hisseleri aslında yılın başından bu yana yüzde 51 artış göstermişti.