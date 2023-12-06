GTA 6 fragmanında yer alan sosyal medya görüntüleri gerçek çıktı

Yayınlanma: 06.12.2023 - 10:46

Güncelleme: 06.12.2023 - 10:55

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) fragmanının oyunun hayranları tarafından ortaya çıkarılanlara göre gerçek hayattaki olayları ve kişileri barındırıyor. Rockstar'ın yeni oyunu GTA 6 ABD'nin Florida eyaletinde geçiyor. Ancak oyunda bu eyalet Leonida Eyaleti olarak yer alıyor. Rockstar oyunda Florida kültürünü daha iyi yansıtmak için gerçek hayatta yaşanan olayları oyuna ekleyerek fragmanda yer vermiş.

Fragmanda, Florida Joker olarak bilinen ve 2017'de tutuklanmasının ardından internet üzerinde viral olan dövmeli modelle ilgili göndermeler bulunuyor. Ayrıca, çift çekiç kullanan kadın karakterin, gerçek hayatta aynı şeyi yapan bir kadının görüntüsüyle benzerlik gösterdiği belirtiliyor. Timsah görüntüleri ve yerel haber yayınlarından esinlenilmiş gibi görünen çekimler de fragmanda dikkat çeken diğer detaylar arasında yer alıyor.

Bahçesini sulayan çıplak adamın görüntüsü, 2018'de yaşanan gerçek bir olaya referans olarak kullanıldığı düşünülen bir gönderme içeriyor. Fragmanda ayrıca, hareket halindeki bir arabanın üzerinde twerk yapan kadının klibinin de benzer şekilde gerçek dünyadaki olaylardan esinlenildiği öne sürülüyor.