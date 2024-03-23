GTA 6'dan can sıkan haber; oyunun çıkışı ertelenebilir

En çok beklenen devam oyunlarından biri olan GTA 6'nın çıkış tarihinin 2026'ya ertelendiği iddia ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 15:55
GTA 6'dan can sıkan haber; oyunun çıkışı ertelenebilir
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GTA 6'nın çıkışına yönelik iddialar ve uzun yıllardır gündeme her geldiğinde orayı meşgul etmeye yetiyor. Ancak Rockstar GTA 6 bombasını bir süre önce patlatmış ve oyun hakkında bazı ayrıntıları duyurduğu ilk fragmanı yayınlamıştı. Oyunseverlerin heyecanlandığı GTA 6 için çıkış tarihi 2025'in başlarıydı. Ancak yeni bir iddiaya göre bu tarih 2026'ya kadar sarkabilir.

GTA 6'NIN ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENMİŞ OLABİLİR Mİ?

Rockstar Games, bir süre önce çalışanlarını tam zamanlı olarak ofislere çağırmıştı. Bunun temel sebebi ise başka bir GTA sızıntısının önüne geçmek istemesi. Kotaku'ya göre 2026 yılına oyunun çıkışının ertelenmesi şu anda yalnızca acil durum planı. Yani kesinlikle ertelenmiş denmiyor ancak oyunun çıkışının ertelenmesinin bir ihtimal olduğu açıkça görülüyor.


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