En çok izlenen oyun fragmanları arasına ikinci sıradan GTA 6 katıldı

Yayınlanma: 16.01.2024 - 13:05

Güncelleme: 16.01.2024 - 13:05

Rockstar Games imzalı GTA 6, için 5 Aralık 2023 tarihinde ilk fragmanı yayınlandı. 24 saat içinde en çok izlenen ve müzik dışında bir video unvanını kazanan fragman, yeni bir rekora doğru koşuyor. Oyunun fragmanı 170 milyona yakın izlendi ve 11 milyonun üzerinde beğeni topladı.

EN ÇOK İZLENEN İKİNCİ OYUN FRAGMANI GTA 6'NINKİ OLDU! HEM DE 1 AY İÇİNDE

Oyun kısa bir süre önce bu izlenmesiyle tüm zamanların en çok izlenen ikinci oyun fragmanı oldu. Minecraft'ı geçen GTA 6'nın izlenmesi, her geçen gün artmaya devam ediyor.

2011 yılında yayınlanan Minecraft'ın tanıtım videosu 167 milyon 800 bin izlenmiş durumda.

Birinci sırada ise 2012'de yayınlanan ve şu ana kadar 361 milyonu aşkın izlenen Subway Surfers fragmanı var.

GTA 6'nın fragmanı: