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GTA 6'nın fiyatı belli oldu

GTA 6'nın fiyatı belli oldu

24.06.2026 22:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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GTA 6'nın fiyatı belli oldu

Dünyanın en çok beklenen oyunu GTA VI'nın 25 Haziran'da ön siparişe açılacağı duyurulmuştu.
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Grand Theft Auto'nun devam oyunu GTA VI, uzun yıllardır bekleniyor. Oyunun bu yıl 19 Kasım'da çıkması bekleniyorken, ön siparişler 25 Haziran'da başlıyor. Oyunun yurt dışı fiyatları ise bu bağlamda belli oldu. 

GTA VI'nın standart sürümü 80 dolardan satılacakken, Ultimate Edition sürümü olarak adlandırılan daha ayrıntılı bazı içerikler sunan versiyon 100 dolardan satılacak.

Oyun, PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro modellerinin yanı sıra Xbox Series X ve S modelleri için de 19 Kasım'da çıkıyor ancak oyunun PC tarafına ne zaman geleceği henüz duyurulmadı.  

İlgili Konular: #Grand Theft Auto #GTA 6 #GTA VI

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