GTA 6 PC'ye neden daha geç geliyor? Sebep tahmin edildiği gibi

Yayınlanma: 12.12.2023 - 21:47

Güncelleme: 12.12.2023 - 21:47

GTA serisine uzun bir aradan sonra eklenecek yeni oyun, oyunseverleri heyecanlandırdı. Yalnızca kısa bir fragman yayınlanan GTA VI'nın oyun gündemini sarstığını söyleyebiliriz. 100 milyonun üzerinde izlenmeye tek bir günde çıkan oyunun fragmanında üzen bir ayrıntı da vardı.

GECİKMENİN SEBEBİ 'DAHA FAZLA KÂR'

PS5 ve Xbox konsolları için oyunun çıkışı 2025 yılı olsa da PC tarafında ne zaman çıkacağı belli değildi. Ama tahminlere göre oyunun PC'ye gelişi 2026 yılını bulabilir. Bunun sebebini ise eski bir Rocstar Games çalışanı açıklıyor. Mike York'un açıklamasına göre PC tarafında yaşanan bu gecikme şirketin PlayStation tarafında daha fazla gelir elde etmesi.

Konsol tarafında satışlar daha iyi olduğu için oradaki sistemlere ve grafiklere uygun sorunsuz çalışan bir oyun geliştiriliyor. PC tarafında ise konfigürasyon ve mimarilerinin farklı olması sorunların daha 'karmaşık' olmasına neden oluyor. Bu da PC için gelecek oyunlara daha fazla test yapılması ve daha fazla zaman harcanması anlamına geliyor.