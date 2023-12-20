GTA 6'nın ikinci fragmanı ne zaman? Hayrana göre tahmini bir tarih var

Yayınlanma: 20.12.2023 - 17:11

Güncelleme: 20.12.2023 - 17:11

GTA serisine uzun bir aradan sonra eklenecek GTA VI, oyunseverleri heyecanlandırdı. Kısa bir fragman yayınlayan Rockstar, GTA VI'yla oyun gündemini sarsmayı başardı. 100 milyonun üzerinde izlenmeye tek bir günde çıkan oyunun fragmanını tekrar tekrar izleyen ve afişi inceleyen hayranlar ikinci fragmana yönelik bir iddia ortaya attılar.

GTA 6'NIN İKİNCİ FRAGMANI BU YENİ İDDİAYA GÖRE 2024 YILININ EYLÜLÜNDE

İlk olarak Reddit'te ortaya atılan teoriye göre oyunun afişinde yer alan arabanın üzerinde yer alan mermi izlerinden oyunun sonraki fragmanı ya da videosuna yönelik çıkarım yaptı.

Bu iddiayı ortaya atan Reddit kullanıcısına göre oyunun yeni fragmanı 2024 yılının eylül ayında gelecek. Kullanıcı burada yer alan mermi izlerini bir araya getirdi ve Braille Alfabesi ile eşleştirdi. Braille Alfabesi görme engelli kişiler için geliştirilmiş bir alfebe.

Ortaya atılan mermi teorisinin görsele aktarılmış hali:

Öte yandan bu kullanıcının zorlama da olsa çıkarttığı tarih Rockstar'ın sevdiği bir gönderme tarzı. Yani afişin ya da ilk fragmanın içine gerçekten de bir sonraki fragman için ipucu bırakmış olabilir.