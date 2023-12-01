GTA 6'nın fragmanının yayınlanacağı tarih açıklandı
Rockstar Games'in sahip olduğu efsane oyun serisi Grand Theft Auto'nun yeni oyunu GTA 6'nın fragmanının yayınlanacağı tarih açıklandı.
Dünyanın en çok oynanan oyun serilerinden biri olan Grand Theft Auto (GTA) serisinin yeni oyunu GTA 6'nın Aralık ayında fragmanının çıkacağı açıklanmıştı. Ancak firma tarafından net bir tarih verilmemişti. Birçok kişi The Game Awards 2023'te oyunun fragmanının yayınlanmasını bekliyordu. Ancak Rockstar Games Twitter'dan duyurduğu yeni bir karar ile GTA 6'nın The Game Awards 2023'ten önce yayınlanacağını açıkladı.
Şirketin açıkladığı bilgilere göre Rockstar Games 5 Aralık tarihinde GTA 6'nın fragmanını yayınlayacak. GTA 6'da olması beklenen özellikler ise şu haberimizden ulaşabilirsiniz.
December 1, 2023
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