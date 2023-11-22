Epic Games için indirim dönemi başladı! Hangi oyunlar indirimde?

Yayınlanma: 22.11.2023 - 12:18

Güncelleme: 22.11.2023 - 12:18

Epic Games de Black Friday kapsamında oyunlarda indirime gitti. Özellikle Steam'ın 21 Kasım'dan itibaren Türkiye'de dolar cinsinden bir fiyatlandırmaya gitmesi, oyunseverleri farklı platformlardaki oyunlara yönlendiriyor. Bunlardan da en dikkat çekeni Epic Games oluyor.

Platformda 28 Kasım 19.00'a kadar devam edecek bu kapmanya kapsamında 200 TL ve üzeri fiyatlandırmaya sahip oyunlarda yüzde 33'lük bir indirim söz konusu.

Bu kapsamda çok popüler oyunları daha uygun fiyatlara oynamak mümkün olacak. İşte indirimde olan oyunların bazıları: