Epic Games için indirim dönemi başladı! Hangi oyunlar indirimde?

Epic Games için Black Friday indirimleri başladı. Bu kapsamda yüzlerce oyunda başlayan indirimde alınması, kaçırılmaması gereken oyunlar var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2023 - 12:18
Epic Games için indirim dönemi başladı! Hangi oyunlar indirimde?
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Epic Games de Black Friday kapsamında oyunlarda indirime gitti. Özellikle Steam'ın 21 Kasım'dan itibaren Türkiye'de dolar cinsinden bir fiyatlandırmaya gitmesi, oyunseverleri farklı platformlardaki oyunlara yönlendiriyor. Bunlardan da en dikkat çekeni Epic Games oluyor.

Platformda 28 Kasım 19.00'a kadar devam edecek bu kapmanya kapsamında 200 TL ve üzeri fiyatlandırmaya sahip oyunlarda yüzde 33'lük bir indirim söz konusu.

Bu kapsamda çok popüler oyunları daha uygun fiyatlara oynamak mümkün olacak. İşte indirimde olan oyunların bazıları:

OyunNormal FiyatıSepette yüzde 33 indirimli fiyatı
Alan Wake 2912 TL611,04 TL (+yüzde 10 iade)
EA Sports FC 241.199 TL803,99 TL (+yüzde 10 iade)
Dead Island 2429 TL141,57 TL (+yüzde 10 iade)
Red Dead Redemption 21.150 TL770,50 TL (+yüzde 10 iade)
Payday 3499 TL334,33 TL (+yüzde 10 iade)
Ghostrunner 2679,99 TL445,59 TL (+yüzde 10 iade)
Football Manager 20241.199 TL803,33 TL (+yüzde 10 iade)
Mortal Kombat 11.199 TL803,33 TL (+yüzde 10 iade)
Hogwarts Legacy1.099 TL736,33 TL (+yüzde 10 iade)
Assassin's Creed Mirage 849 TL568,83 TL (+yüzde 10 iade)
Battlefield 2042599,99 TL401,99 TL (+yüzde 10 iade)
Cities Skylines 280 TL187,60 TL (+yüzde 10 iade)
GTA V551,25 TL369,34 TL (+yüzde 10 iade)
Rainbow Six Siege229 TL153,43 TL (+yüzde 10 iade)
The Lord of the Rings: Return to Moria309 TL207,03 TL (+yüzde 10 iade)
Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL736,33 TL (+yüzde 10 iade)
Death Stranding Director's Cut329 TL220,43 TL (+yüzde 10 iade)

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