Epic Games için indirim dönemi başladı! Hangi oyunlar indirimde?
Epic Games için Black Friday indirimleri başladı. Bu kapsamda yüzlerce oyunda başlayan indirimde alınması, kaçırılmaması gereken oyunlar var.
Epic Games de Black Friday kapsamında oyunlarda indirime gitti. Özellikle Steam'ın 21 Kasım'dan itibaren Türkiye'de dolar cinsinden bir fiyatlandırmaya gitmesi, oyunseverleri farklı platformlardaki oyunlara yönlendiriyor. Bunlardan da en dikkat çekeni Epic Games oluyor.
Platformda 28 Kasım 19.00'a kadar devam edecek bu kapmanya kapsamında 200 TL ve üzeri fiyatlandırmaya sahip oyunlarda yüzde 33'lük bir indirim söz konusu.
Bu kapsamda çok popüler oyunları daha uygun fiyatlara oynamak mümkün olacak. İşte indirimde olan oyunların bazıları:
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Sepette yüzde 33 indirimli fiyatı
|Alan Wake 2
|912 TL
|611,04 TL (+yüzde 10 iade)
|EA Sports FC 24
|1.199 TL
|803,99 TL (+yüzde 10 iade)
|Dead Island 2
|429 TL
|141,57 TL (+yüzde 10 iade)
|Red Dead Redemption 2
|1.150 TL
|770,50 TL (+yüzde 10 iade)
|Payday 3
|499 TL
|334,33 TL (+yüzde 10 iade)
|Ghostrunner 2
|679,99 TL
|445,59 TL (+yüzde 10 iade)
|Football Manager 2024
|1.199 TL
|803,33 TL (+yüzde 10 iade)
|Mortal Kombat 1
|1.199 TL
|803,33 TL (+yüzde 10 iade)
|Hogwarts Legacy
|1.099 TL
|736,33 TL (+yüzde 10 iade)
|Assassin's Creed Mirage
|849 TL
|568,83 TL (+yüzde 10 iade)
|Battlefield 2042
|599,99 TL
|401,99 TL (+yüzde 10 iade)
|Cities Skylines
|280 TL
|187,60 TL (+yüzde 10 iade)
|GTA V
|551,25 TL
|369,34 TL (+yüzde 10 iade)
|Rainbow Six Siege
|229 TL
|153,43 TL (+yüzde 10 iade)
|The Lord of the Rings: Return to Moria
|309 TL
|207,03 TL (+yüzde 10 iade)
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|736,33 TL (+yüzde 10 iade)
|Death Stranding Director's Cut
|329 TL
|220,43 TL (+yüzde 10 iade)
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